我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文訪中，今（10）日上午11時將與中共總書記習近平在人民大會堂會面。對此，總統賴清德表示，台灣對和平懷有理想，但並非不切實際的幻想，「因為歷史告訴我們，向威權者妥協，只是以主權與民主做代價，不會換來自由、更沒有和平」；他也呼籲，朝野放下成見，「讓我們團結一致，支持國防預算，向世界證明：台灣有意志、有決心、有能力，捍衛我們得來不易的民主自由」。在鄭習會登場前，賴清德在臉書發文表示，今天是《台灣關係法》立法屆滿47週年的日子，這部法律，加上美國對台的「六項保證」，不僅是雙方持續深化友誼的鐵證，也是彼此在民主、自由與人權價值的共享，更是印太區域穩定安全的關鍵基石。賴清德提到，47年後的今天，台灣已是世界公認的民主燈塔，擁有自由、多元的環境，在各項獨立評比都高居亞洲前段班，更身處第一島鏈的關鍵位置。如今，美國國會對台灣安全與福祉的支持，已經跨越黨派，成為華府最堅定的共識之一。「全世界都知道，守護台灣，就是守護自由、捍衛民主的關鍵防線！」賴清德提到，近年來，中國針對台海在內、及島鏈周邊不間斷的灰色地帶侵擾與軍事威脅，嚴重衝擊區域的和平穩定，台灣對和平懷有理想，但並非不切實際的幻想，「因為歷史告訴我們，向威權者妥協，只是以主權與民主做代價，不會換來自由、更沒有和平」。賴清德強調，和平必須靠實力，而實力必須要靠長期穩健的投資，台灣更要展現自我防衛的決心，才能獲得友盟的支持，台灣今年的國防預算，按照北約標準，將超過GDP 3%，預計在2030年前達到GDP 5%，同時，政府也提出為期8年、400億美元的國防特別預算案，要建構台灣之盾、全面提升不對稱作戰能力，並與美國等先進軍工產業國家合作，共同建構守護自由民主價值的防線、守護國人的生命財產安全。話鋒一轉，賴清德感嘆說，令人遺憾的是，攸關國家安全的國防特別預算案、連同總預算內的國防預算，仍在立法院遭到持續卡關，在野黨刻意不出席朝野協商，不斷因政治因素延宕國人七成高度支持、友盟與區域周邊都期盼的國防強化計劃，這除了是在削弱台灣保護家園的能力，更會讓國際社會質疑台灣自我防衛的決心。賴清德指出，在《台灣關係法》47週年的今天，面對外部的軍事威脅與統戰分化，他要再次呼籲朝野放下成見，因為國家安全不能等、國防不能打折扣，「讓我們團結一致，支持國防預算，向世界證明：台灣有意志、有決心、有能力，捍衛我們得來不易的民主自由」。