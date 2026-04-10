爭鮮旗下餐廳「点爭鮮MAGiC TOUCH」過去曾推出499元吃到飽活動廣受好評。然而近日有老饕意外發現，点爭鮮又推出買一送一的活動，不過跟上次吃到飽方案一樣，又只有南部限定門市才能參加活動，讓不少北部老饕看得到吃不到。《NOWNEWS》記者日前也到訪台南文化店用餐，還不到用餐時段就已經擠爆客人，現場需領號碼牌等候，活動到四月底，想吃的民眾手腳要快！

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点爭鮮低調買一送一活動！南部3間門市限定

記者日前在社群平台發現，有網友分享發現爭鮮旗下餐廳「点爭鮮」再度推出買一送一的優惠活動，實際查證官網屬實，点爭鮮從4月2日起，每週二、四推出「點十成金」的優惠活動，指定30種品項全部買一送一，活動只到4月底。

不過要特別注意的是，点爭鮮這回買一送一活動跟上次吃到飽一樣，又是「南部限定」，只有台南文化店、高雄楠梓後昌店以及高雄美術店才有參加此活動。民眾入店用餐才能參加該活動，外帶及外送都不適用優惠，因此如果現場人潮眾多，民眾只能抽號排隊哦！

▲点爭鮮從4月2日起，每週二、四推出「點十成金」的優惠活動，指定30種品項全部買一送一，不過只有南部限定門市才有。（圖/Google評價）
▲点爭鮮從4月2日起，每週二、四推出「點十成金」的優惠活動，指定30種品項全部買一送一，不過只有南部限定門市才有。（圖/Google評價）
点爭鮮買一送一超划算400元吃飽！赤蝦、牡蠣、蟹糕全部吃起來

《NOWNEWS》記者實際跟友人週四一起到台南文化店用餐，選在下午4點多用餐離峰前往，馬上就有座位入座，不過吃完5點出來已經大排長龍，因此想吃的民眾可以選在用餐離峰時段前往，可能比較可以避免排隊的情況。

這次活動買一送一，点爭鮮推出達30種品項全部買一送一，許多熱門款壽司都在其中，像是蘆筍蝦手捲、魚卵軍艦、廣島牡蠣、鮭魚卵盛、塔塔醬牡蠣盛、海膽盛、黃金炸蝦手捲、赤蝦、玻璃蝦、焦糖鮭魚、花枝、鱈場蟹風味棒、紅雪蟹膏等等全部都是買一送一，記者最後跟友人用餐800元吃超級飽，每個人平均只要400元，非常划算！如果愛吃壽司的民眾千萬不錯過。

▲点爭鮮買一送一活動便宜又大碗！整桌800元吃飽，熱門的壽司口味通通都有買一送一，爽吃赤蝦、蟹膏、牡蠣盛。（圖/記者張嘉哲攝）
▲点爭鮮買一送一活動便宜又大碗！整桌800元吃飽，熱門的壽司口味通通都有買一送一，爽吃赤蝦、蟹膏、牡蠣盛。（圖/記者張嘉哲攝）
点爭鮮「點十成金」活動資訊一覽

📍活動期間：即日起每週二、四（4月30日截止）
📍活動門市：台南文化店、高雄楠梓後昌店、高雄美術店
📍用餐規則：僅限內用（外帶/外送/線上訂餐不適用）
📍溫馨提醒：用餐離峰比較不需要排隊，如人潮眾多需要抽號碼牌等候

▲点爭鮮買一送一活動多款指定壽司全部買一送一！牡蠣、魚卵軍艦、赤蝦、玻璃蝦都買一送一超划算。（圖/記者張嘉哲攝）
▲点爭鮮買一送一活動多款指定壽司全部買一送一！牡蠣、魚卵軍艦、赤蝦、玻璃蝦都買一送一超划算。（圖/記者張嘉哲攝）
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張嘉哲編輯記者

畢業於中國文化大學新聞學系，目前在《NOWNEWS》家庭消費中心擔任組長、資深編輯一職，記者生涯邁入第9年，撰寫新聞議題以「萬物皆生活」為出發點，關注生活知識、美食旅遊、科技、車市、新奇網搜議題為主。

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