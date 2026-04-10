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点爭鮮低調買一送一活動！南部3間門市限定

点爭鮮從4月2日起，每週二、四推出「點十成金」的優惠活動，指定30種品項全部買一送一，活動只到4月底。

只有台南文化店、高雄楠梓後昌店以及高雄美術店才有參加此活動。

▲点爭鮮從4月2日起，每週二、四推出「點十成金」的優惠活動，指定30種品項全部買一送一，不過只有南部限定門市才有。（圖/Google評價）

点爭鮮買一送一超划算400元吃飽！赤蝦、牡蠣、蟹糕全部吃起來

選在下午4點多用餐離峰前往，馬上就有座位入座，不過吃完5點出來已經大排長龍

記者最後跟友人用餐800元吃超級飽，每個人平均只要400元，非常划算！

▲点爭鮮買一送一活動便宜又大碗！整桌800元吃飽，熱門的壽司口味通通都有買一送一，爽吃赤蝦、蟹膏、牡蠣盛。（圖/記者張嘉哲攝）

点爭鮮「點十成金」活動資訊一覽

📍活動期間：即日起每週二、四（4月30日截止）

📍活動門市：台南文化店、高雄楠梓後昌店、高雄美術店