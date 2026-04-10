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旅美小聯盟賽場開季台將以及混血球員表現精采，效力於克里夫蘭守護者3A（Columbus Clippers）的「費仔」費柴柴德（Stuart Fairchild）開季展現驚人長打威力，長打率目前突破6成大關。而在高階1A賽場，而在國民隊體系打拚的台裔好手林台加今日展現高效率進攻，不僅單場安打率百分百，更跑出職業生涯首盜。費爾柴德今（10）日在對戰波士頓紅襪3A（Worcester Red Sox）的比賽中，擔任先發指定打擊第5棒。儘管今日4個打數未能擊出安打，且吞下2次三振，但憑藉著開季以來的火燙表現，整體的打擊數據依舊極具競爭力。目前費爾柴德的賽季打擊率維持在0.350的高水準，上壘率高達0.480，而最引人注目的是其長打率（SLG）已飆升至0.600，顯示其在小聯盟3A賽場已具備強大的長打威脅。在華盛頓國民高階1A（Wilmington Blue Rocks）出戰洋基隊高階1A的比賽中，林台加擔任先發左外野手第7棒。他今日的攻擊效率極高2局下擊出左外野高飛犧牲打，率先為球隊貢獻分數。5局下耐心選到保送上壘，隨後展現速度，成功跑出賽季第1次盜壘，並藉由隊友推進站上三壘。6局下在滿球數的情況下，鎖定來球擊出左外野平飛一壘安打。總計林台加今日繳出1打數1安打、2打點、1次保送及1次盜壘成功的全能數據，打擊率目前為1.000。「龍仔」隆恩（Jonathon Long）原定於皇家隊3A（Omaha Storm Chasers）出賽，但因比賽場地氣候惡劣，最終決定延賽。