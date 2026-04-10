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國民黨主席鄭麗文率團赴中，預計今（10）日上午將與中共總書記習近平會面，舉行鄭習會。外交部政務次長陳明祺表示，希望鄭麗文此次與習近平能夠準確傳達台灣人民的主流民意、中國立即停止軍機艦擾台。行政院長卓榮泰今日赴立院施政報告，並繼續備詢。外交部長林佳龍請假，由次長陳明祺代為出席，並受訪。針對外界矚目得鄭習會將登場，陳明祺表示，希望鄭麗文此次與習近平能夠準確傳達台灣人民的主流民意，第一點必須基於一項事實，也就是中華民國跟中華人民共和國互不隸屬；第二、要堅持台灣的未來必須由台灣人民透過民主方式來決定；第三個很重要，訴求中國立即停止機艦擾台。陳明祺說，這三點必須要準確的傳達給習近平，才會給世界一個清楚的訊號，表達台灣的主流民意，而不是黨派或個人的訴求。至於是否擔心鄭習會影響軍購條例，陳明祺說，強化台灣的國防安全是政府一直在追求的目標，也希望後面自我強化國防的努力，不會因為這些政治的原因來受到干擾，畢竟只有透過實力才能維持和平。