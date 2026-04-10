天氣飆高溫，快喝4月「買一送一」手搖飲料優惠！珍煮丹表示，新店開幕買一送一連喝3天；夏天必喝的大苑子芒果季來了，6折商品券、買一送一優惠券開搶；先喝道表示，今（10）日全台門市「青梅四季春第二杯半價」，酸香解渴幫大家消暑。
珍煮丹：「買一送一」新店開幕優惠！桃園人先喝一波
珍煮丹表示，桃園八德興豐店4月10日開幕，大杯「買一送一」連續3天：4月10日黑糖珍珠鮮奶、4月11日黑糖檸檬冬瓜、4月12日煮母奶茶，手搖飲料優惠開喝。
買一送一優惠券領起來！點擊輸入電話號碼領取、至LINE官方帳號會員中心即可查看／使用（非煮丹會員需綁定註冊），至門市點擊券面上的「使用」，再請店員點擊「繼續」，即完成使用。
提醒大家，此優惠券僅限桃園八德興豐店使用；依照門市營業時間兌換；限相同杯型、甜度、冰塊；一張券限購一組（即2杯），「每人」限購兩組（共4杯），當場一次領取無法寄杯；領券當下方可使用，恕不適用於門市外送、線上點餐平台、門市電話預訂；每日數量有限售完為止；珍煮丹股份有限公司保有最終活動解釋權與決定權。
桃園八德興豐店 門市資訊
地址：新北市三重區中正北路53號
時間：10:00–21:00
電話：03-373-1098
大苑子：「Yes! 愛文芒果！」開喝！4月買一送一優惠
2026大苑子芒果季開喝，即日起「Yes! 愛文芒果！」全台7家門市搶先開喝：台北市政府夢想店、台北天母店、台北南昌店、逢甲福星店、台中昌平店、台南青年店、鳳山中山店（每日數量有限）；預計大苑子全台門市4月中下旬全面開賣。
中杯「愛文芒果冰沙」95元、大杯「愛文翡翠」75元、「許慶良芒果鮮奶酪」65元。
官方表示，大苑子APP最新優惠活動，4月13日（一）至4月16日（四），每日早上9點限時開賣「Yes! 就是要芒果」商品券超值折扣6折起（每日限量）；4月份加入會員，贈送「大杯春熙柳丁翡翠買一送一」優惠券及50元折價券；尊寵會員可享每月飲品招待與20%黃金點數回饋。
先喝道：青梅四季春第二杯半價！今全台門市喝優惠
先喝道3月與客家電視台年度大戲 《都市開基祖》 聯名開喝，「青梅四季春」及獨家鹹酸甜麻粿。
今4月10日先喝道全台門市「青梅四季春第二杯半價」手搖飲料優惠（大杯原價50元）。
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珍煮丹表示，桃園八德興豐店4月10日開幕，大杯「買一送一」連續3天：4月10日黑糖珍珠鮮奶、4月11日黑糖檸檬冬瓜、4月12日煮母奶茶，手搖飲料優惠開喝。
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提醒大家，此優惠券僅限桃園八德興豐店使用；依照門市營業時間兌換；限相同杯型、甜度、冰塊；一張券限購一組（即2杯），「每人」限購兩組（共4杯），當場一次領取無法寄杯；領券當下方可使用，恕不適用於門市外送、線上點餐平台、門市電話預訂；每日數量有限售完為止；珍煮丹股份有限公司保有最終活動解釋權與決定權。
桃園八德興豐店 門市資訊
地址：新北市三重區中正北路53號
時間：10:00–21:00
電話：03-373-1098
2026大苑子芒果季開喝，即日起「Yes! 愛文芒果！」全台7家門市搶先開喝：台北市政府夢想店、台北天母店、台北南昌店、逢甲福星店、台中昌平店、台南青年店、鳳山中山店（每日數量有限）；預計大苑子全台門市4月中下旬全面開賣。
中杯「愛文芒果冰沙」95元、大杯「愛文翡翠」75元、「許慶良芒果鮮奶酪」65元。
官方表示，大苑子APP最新優惠活動，4月13日（一）至4月16日（四），每日早上9點限時開賣「Yes! 就是要芒果」商品券超值折扣6折起（每日限量）；4月份加入會員，贈送「大杯春熙柳丁翡翠買一送一」優惠券及50元折價券；尊寵會員可享每月飲品招待與20%黃金點數回饋。
先喝道3月與客家電視台年度大戲 《都市開基祖》 聯名開喝，「青梅四季春」及獨家鹹酸甜麻粿。
今4月10日先喝道全台門市「青梅四季春第二杯半價」手搖飲料優惠（大杯原價50元）。