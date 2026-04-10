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▲網紅Andy的委任律師林哲健證實，調解至今仍然什麼錢都沒拿到。（圖／記者劉松霖攝）

▲家寧（左）、Andy （右）在3度調解均未現身。（圖／資料照片）

Youtuber家寧的母親曾淑惠涉嫌侵占家寧與前男友Andy所創辦的眾量級頻道收入4318萬元、商標權收入109萬元合計私吞4427萬元，去年（2025）遭到新北地檢署起訴，今天第三度在法院調解，曾淑惠在9點53分抵達，還採取「黃子佼隱身法」刻意繞進院區行政大樓、再走側門出來快速進入法庭大樓；至於Andy則沒有現身，僅由律師林哲健為他出面，也證實了目前調解進度仍是什麼錢都沒拿到。家寧（本名張家寧）與Andy（本名王崇睿）分手後，兩人創辦的Youtube頻道「眾量級CROWD」經營權、分紅爆發爭議，新北地檢署2025年7月30日偵結，以《稅捐稽徵法》、《刑法》業務侵占罪起訴家寧的母親曾淑惠，家寧的父親張國龍、妹妹張家芸配合曾淑惠找人頭員工偽造1609萬的薪資支出，也被一併起訴。家寧則因為擅自更改眾量級的登入密碼，遭起訴妨害電腦使用罪。家寧不認罪，強調分手後時有約定由她取得頻道所有權、變更登入密碼以及備援信箱；張家寧另以群海娛樂監察人的身分對「群海負責人」曾淑惠提告，從曾淑惠涉嫌侵占頻道收益的角度而言，家寧和Andy反而站在同一陣線，不過三度調解仍未上演母女法庭相見、大義滅親的場面，也是由委任律師出庭。上次在新北地院調解後，Andy受訪表達他的訴求是「張家、王家一人一半」、「拿到我應得的」；他在3月20日上傳的影片中說目前進度是「完全沒看到對方的誠意」、「一毛錢都沒拿到」，無奈表達一人一半很合理。