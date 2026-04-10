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金州勇士隊正陷入嚴重的傷兵困擾，在今（10）日對陣洛杉磯湖人的關鍵戰役中，包含當家球星柯瑞（Stephen Curry）在內多達8人名列傷兵名單或缺陣。不過根據總教練科爾（Steve Kerr）透露，包含柯瑞及老將霍福德（Al Horford）在內的多名主將，極大機率能在周六對戰沙加緬度國王的比賽中復出。勇士隊今天將在客場挑戰湖人，陣容嚴重殘缺。老將霍福德因右小腿（比目魚肌）拉傷已連續缺席14場比賽，柯瑞與明星中鋒「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也因傷病管理與膝蓋痠痛無緣今日賽事。根據《運動畫刊》報導，總計勇士隊本場有八名球員因傷缺陣，其中最重要的5人包括柯瑞（膝傷管理）、波爾辛吉斯（疾病管理；膝蓋）、霍福德（小腿）、威爾·理查德（Will Richard，背部）和昆汀·波斯特（Quinten Post，腳）。科爾教練對外表示，霍福德周四已參與5對5對抗賽，狀況樂觀，預計周五對戰國王時能重返戰線。此外，科爾也確認柯瑞目前恢復良好，周六確定會上場；波爾辛吉斯則同樣有機會在週五回歸。儘管賽季充滿傷病與挑戰，週日對戰火箭隊的比賽中，柯瑞與弟弟賽斯柯瑞（Seth Curry）終於完成職業生涯首次同隊同場比賽，這也是兩人自高中以來首度成為隊友。柯瑞形容這是一個「特別的時刻」，賽斯則感性地表示：「這是夢想成真，我媽在場邊一直偷拍我們兩個一起熱身的照片，她非常興奮。」這對兄弟的連線被視為勇士隊本季在動盪中難得的溫馨亮點。在陣容缺工之際，效力第五年的奈及利亞裔中鋒巴西利（Charles Bassey）展現了即戰力。他在週二對陣湖人的比賽中（編按：此為前一場勝仗），於27分鐘內繳出14分、12籃板、2抄截、2火鍋的全能數據，正負值達+9。他的表現獲得科爾與格林（Draymond Green）的一致好評。雖然今日（周五）受限於傷兵名單調整，但他仍被視為勇士禁區的重要活水。巴西利感激地表示：「你永遠不知道機會何時會來，我很珍惜這次機會，這對我和我的家人都意義重大。」隨著季後賽逼近，波爾辛吉斯與柯瑞的搭配磨合成為焦點。雖然波爾辛吉斯即將進入自由市場，但柯瑞對兩人的配合充滿期待，認為對方的空間感能有效緩解對手對他的包夾壓力。勇士隊目前首要目標是保持主將健康，以完整陣容迎接即將到來的挑戰。