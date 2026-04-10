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美國職籃（NBA）歷史得分王詹姆斯（LeBron James）的職業生涯已正式步入夕陽餘暉。就在詹姆斯與洛杉磯湖人隊的合約即將走到終點之際，前NBA名將、現任ESPN評論員帕金斯（Kendrick Perkins）在節目中拋出了建議，他力諫這位未來名人堂前鋒應在此刻選擇背棄紫金榮光，轉身投入紐約尼克的懷抱，在被譽為「籃球聖地」的麥迪遜廣場花園譜寫他職業生涯最後篇章。在ESPN的《NBA Today》節目中，帕金斯（Kendrick Perkins）語氣激昂地指出，這極有可能是詹姆斯在好萊塢的最後一個賽季，而這正是紐約尼克苦等25年的絕佳翻身機會。帕金斯甚至直接隔空向尼克當家球星布倫森（Jalen Brunson）喊話：「布倫森，如果你在看這段視頻，請你認真考慮與詹姆斯並肩作戰的可能性。雖然他即將退役，但他那柄弒神的寶刀依然未老！」帕金斯分析，詹姆斯在麥迪遜廣場花園（MSG）退休所產生的經濟連鎖反應與奪冠機率，將是全聯盟最誘人的商業豪賭。紐約尼克目前正處於自1999年以來最輝煌的時刻，帕金斯認為，尼克隊目前的陣容深度已足以支撐起詹姆斯最後的奪冠野心，只要能簽下這位「老國王」，這支充滿韌性的球隊將瞬間化身為不可一世的爭冠機器。對於尼克球迷而言，這不僅僅是一次引援，更是一場關於「救世主」降臨的集體救贖，這場關於第5座總冠軍獎盃的血色戰爭，似乎只能在紐約這片焦土上開出最後的榮譽之花。事實上，詹姆斯與紐約這座城市之間一直維持著一種英雄相惜。他在今年2月作客紐約後，曾感性表達對尼克球迷的崇高敬意。詹姆斯當時語帶哽咽地表示，他一直深愛著紐約與這裡的球迷，因為他們是最懂得體育真諦、也最能洞察籃球靈魂的一群人。對於詹姆斯而言，能在這座他曾無數次泣血拚戰的聖地劃下句點，無疑是職業生涯最壯闊的終局之戰。