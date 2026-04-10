金馬影帝吳慷仁和「壹心娛樂」簽約後，積極進軍中國市場1年多，近來推出和孫儷主演的都會懸疑劇《危險關係》，戲中飾演著迷PUA（精神控制）的精神科醫生羅梁，教科書級演技被譽為「演斯文敗類的天花板」，讓他人氣飆升。吳慷仁日前拍攝吃上海美食的Vlog，以捲舌音說出「小餛飩」、「小生煎」，對此，網友不解地問：「為什麼演戲沒口音說話就有口音？」
吳慷仁大啖上海早餐 連3句話都有捲舌音
吳慷仁工作室7日在微博、小紅書上傳一段Vlog，可見吳慷仁看似在上戲前大啖上海特色早餐，他一一介紹吃下的食物，「上海小餛飩」、「上海小生煎」、「上海小湯包」，接連3句話都帶有微微的捲舌音，相當接地氣。
該則短片一發布，許多中國網友對於吳慷仁的口音倍感親切，「他是特地改了口音嗎」、「我都不知道你原來普通話講這麼好」、「去哪裡拍戲都會學好當地語言，算是比較敬業的演員」、「普通話真的一點台灣腔都沒有，厲害喔」、「吳先生，你的台灣腔捏」、「普通話這麼好！」不過也有人問：「為什麼他說話就是內地口音？」
吳慷仁喝豆汁秀北京腔 兩岸網友反應兩極
去年9月，工作室分享吳慷仁品嚐北京小吃「豆汁」的影片，因為他全程操著明顯的北京捲舌腔調說「豆汁ㄦ」，引發兩岸網友正反評論，台灣網友批評吳慷仁的口音「太刻意、不自然」，甚至譏諷「舌頭很會舔」，部分中國網友則認為吳慷仁很融入在地文化，表現很可愛。
針對吳慷仁的捲舌音，港星杜汶澤出席活動時，幽默地調侃吳慷仁「舌頭很會捲」、「應該得金鐘獎最佳舌頭獎」；吳慷仁的恩師曹瑞原幫忙緩頰，稱這只是融入當地的一種方式，外界不需要看得那麼嚴重，而邵雨薇被問及男友的口音變化，她則露出尷尬地笑容表示不知道此事，「我沒看到，比較少滑手機！」
資料來源：吳慷仁工作室微博
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳慷仁工作室7日在微博、小紅書上傳一段Vlog，可見吳慷仁看似在上戲前大啖上海特色早餐，他一一介紹吃下的食物，「上海小餛飩」、「上海小生煎」、「上海小湯包」，接連3句話都帶有微微的捲舌音，相當接地氣。
該則短片一發布，許多中國網友對於吳慷仁的口音倍感親切，「他是特地改了口音嗎」、「我都不知道你原來普通話講這麼好」、「去哪裡拍戲都會學好當地語言，算是比較敬業的演員」、「普通話真的一點台灣腔都沒有，厲害喔」、「吳先生，你的台灣腔捏」、「普通話這麼好！」不過也有人問：「為什麼他說話就是內地口音？」
去年9月，工作室分享吳慷仁品嚐北京小吃「豆汁」的影片，因為他全程操著明顯的北京捲舌腔調說「豆汁ㄦ」，引發兩岸網友正反評論，台灣網友批評吳慷仁的口音「太刻意、不自然」，甚至譏諷「舌頭很會舔」，部分中國網友則認為吳慷仁很融入在地文化，表現很可愛。
針對吳慷仁的捲舌音，港星杜汶澤出席活動時，幽默地調侃吳慷仁「舌頭很會捲」、「應該得金鐘獎最佳舌頭獎」；吳慷仁的恩師曹瑞原幫忙緩頰，稱這只是融入當地的一種方式，外界不需要看得那麼嚴重，而邵雨薇被問及男友的口音變化，她則露出尷尬地笑容表示不知道此事，「我沒看到，比較少滑手機！」