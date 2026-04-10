我是廣告 請繼續往下閱讀

拿坡里：炸雞「買6送6」蛋塔！大披薩買一送一 三大速食優惠

炸雞「買6送6」蛋塔！

買一送一！

烤雞買6送3！

▲拿坡里炸雞、蛋塔、大披薩、烤雞優惠全面開吃。（圖／拿坡里 0800076666.com.tw）

頂呱呱：「買一送一」優惠券最後一天！

▲頂呱呱「春暖呱開大禮包」18張優惠券今最後一天。（圖／頂呱呱tkkinc.com.tw）

迎接周末假日快吃最新「速食優惠」加碼！拿坡里表示，今（10）日買6塊炸雞、免費送6顆蛋塔，6款新品大披薩「買一送一」，烤雞「買6送3」，開吃三大優惠一次整理。頂呱呱「買一送一」春暖呱開大禮包最後一天快把握。鐵粉敲碗成功！拿坡里表示，開賣後一度熱銷缺貨的經典原味蛋塔，回歸推出優惠組合，4月10日至4月29日開吃三大速食優惠（西湖店不適用）：◾️（原價660元）◾️（原價880元起），指定口味有：開運花生嫩雞披薩、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享、夏威夷海鮮雙享。◾️（原價585元，即日起至4月16日）。頂呱呱表示，，「雙倍幸福」呱呱包2顆99元，還有「美味雞省餐」79元起，「原味炸雞＋小地瓜薯條＋40元飲料」套餐99元。