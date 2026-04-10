迎接周末假日快吃最新「速食優惠」加碼！拿坡里表示，今（10）日買6塊炸雞、免費送6顆蛋塔，6款新品大披薩「買一送一」，烤雞「買6送3」，開吃三大優惠一次整理。頂呱呱「買一送一」春暖呱開大禮包最後一天快把握。
拿坡里：炸雞「買6送6」蛋塔！大披薩買一送一 三大速食優惠
鐵粉敲碗成功！拿坡里表示，開賣後一度熱銷缺貨的經典原味蛋塔，回歸推出優惠組合，4月10日至4月29日開吃三大速食優惠（西湖店不適用）：
◾️炸雞「買6送6」蛋塔！買「6塊炸雞送6顆蛋塔」外帶／內用特價390元（原價660元）
◾️買一送一！6款「新品大披薩買一送一」內用、外帶特價490元（原價880元起），指定口味有：開運花生嫩雞披薩、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享、夏威夷海鮮雙享。
◾️烤雞買6送3！買「6塊普羅旺斯烤雞送3塊腿排塊」內用、外帶特價229元（原價585元，即日起至4月16日）。
頂呱呱：「買一送一」優惠券最後一天！
頂呱呱表示，今4月10日「春暖呱開大禮包」優惠券最後一天，開吃地瓜薯條、波浪薯條、中杯飲料都「買一送一」，「雙倍幸福」呱呱包2顆99元，還有「美味雞省餐」79元起，「原味炸雞＋小地瓜薯條＋40元飲料」套餐99元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
鐵粉敲碗成功！拿坡里表示，開賣後一度熱銷缺貨的經典原味蛋塔，回歸推出優惠組合，4月10日至4月29日開吃三大速食優惠（西湖店不適用）：
◾️炸雞「買6送6」蛋塔！買「6塊炸雞送6顆蛋塔」外帶／內用特價390元（原價660元）
◾️買一送一！6款「新品大披薩買一送一」內用、外帶特價490元（原價880元起），指定口味有：開運花生嫩雞披薩、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享、夏威夷海鮮雙享。
◾️烤雞買6送3！買「6塊普羅旺斯烤雞送3塊腿排塊」內用、外帶特價229元（原價585元，即日起至4月16日）。
頂呱呱表示，今4月10日「春暖呱開大禮包」優惠券最後一天，開吃地瓜薯條、波浪薯條、中杯飲料都「買一送一」，「雙倍幸福」呱呱包2顆99元，還有「美味雞省餐」79元起，「原味炸雞＋小地瓜薯條＋40元飲料」套餐99元。