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▲高雄市政府警察局副局長侯東輝與市議員鄭孟洳均參與此次青年防詐志工培力營，勉勵青年學子強化防詐意識，攜手打造校園防詐網絡。(圖／高市少年隊提供)

▲高市警局少年警察隊隊長陳仁正頒發結業證書。(圖／高市少年隊提供)

為提升青少年族群對詐欺的認識與應變能力，結合志願服務制度，強化校園防詐體系，高雄市政府警察局少年警察隊攜手輔英科技大學正式啟動第一屆青年防詐志工培力營，召集充滿熱情且具有正義感的青年學子，透過專業訓練轉化為防詐的核心種子，回到校園散播各項防詐知識，成為「詐欺獵人」。根據審計部於114年公布的報告指出，12至17歲涉詐少年有近六成是扮演「車手」角色、其次為人頭帳戶，詐騙已呈現年輕化、組織化趨勢，青少年不再只是受害者，也可能成為被操縱的執行角色，青少年因頻繁使用數位支付與社群軟體，容易落入低價誘惑與高薪兼職圈套，詐騙集團再利用青少年法律認知不足、自我控制能力薄弱進行招募，形成惡性循環，因此，高市警局特地為年輕朋友舉辦「青年防詐志工培力營」，希望藉由與大專院校合作，提高青少年危機意識以降低被詐風險。這次培力營以打造「詐欺獵人」為核心目標，希望藉由專業課程教導，將青少年從被獵者轉為防護者，內容設計跳脫傳統教條式宣導，邀請資深志工及警察同仁用實戰經驗、案例說明防詐相關法律知識、破解詐團話術技巧以及如何對群眾進行有用的宣導，在課後「志工服務」、「宣導技巧」及「反詐知識」綜合測驗中，有近七成的學生拿下滿分，展現出紮實的學習吸收力。高市警局少年警察隊隊長陳仁正也指出，青年朋友具備極高的數位工具操作能力，是傳播防詐知識、反詐技巧的最佳媒介，藉由與學生們對談、分享自身親友遇過的詐騙問題，用最柔性日常的方式將防詐種子向下扎根，期許這批詐欺獵人生力軍能將防詐觀念遍地開花，將所習得的各項防詐知識推廣至社區，更希望這次第一屆「青年防詐志工培力營」能發揮示範引領的效果，持續推廣至全市各大專院校一起加入我們詐欺獵人的行列。