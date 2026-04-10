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洛杉磯道奇隊的「日本軍團」計畫似乎仍未完結。根據美國老牌體育雜誌《運動畫刊》電子版「ON SI」報導，道奇隊已將目光鎖定目前效力於芝加哥白襪隊的日籍重砲村上宗隆（Munetaka Murakami），預計在2028年爭取其加盟，以接替主力三壘手蒙西（Max Muncy）的位置。報導指出，《加州郵報》記者哈里斯（Jack Harris）與赫南德茲（Dylan Hernandez）預測，道奇隊未來的引援重點正是現年26歲的村上宗隆。道奇隊現任三壘手蒙西的合約將於2027年屆滿（2028年為球隊選擇權），屆時蒙西的地位可能不如以往，可能選擇離隊。若村上宗隆能成功入主道奇，不僅能填補三壘砲火，更能達成野手陣容的「年輕化」。對於村上本人而言，能與大谷翔平並肩作戰，並加盟這支最接近世界大賽冠軍的球隊，無疑具有極大吸引力。事實上，村上宗隆在去年11月透過入札制度挑戰大聯盟時，道奇隊曾被視為有力競爭者。但當時考量他對大聯盟球速的適應力及偏高的三振率，道奇最終選擇觀望。然而，村上宗隆加盟白襪後，開季表現令人驚艷，出賽12場擊出4支全壘打，貢獻7分打點，OPS高達0.846。生涯初登場便連續3場開轟，用實力證明自己的長打能力完全能適配大聯盟等級。美媒評論指出：「只要村上能維持穩定的打擊表現，到2028年，道奇隊的財務與陣容空間將會與現在截然不同，屆時將有充足餘裕張開雙臂歡迎這位日本球星。」村上宗隆當初選擇與已連續3年吞下百敗的白襪隊簽下2年3400萬美元的合約，被視為是為了兩年後進入自由球員（FA）市場投石問路。目前看來，這項策略正逐步奏效，村上正用他的球棒在芝加哥為自己敲開通往洛杉磯與冠軍戒指的大門。