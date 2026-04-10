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紐約洋基隊高階1A（High-A）今（10）日對戰國民隊，23歲的台灣與加拿大混血好手林台加（Tyler Wilson），在經歷了開季被關入7天傷兵名單（IL）後，此戰終於迎來本季首度登場。林台加化身為整支球隊的救世主，不僅敲出本季首安，更包辦全隊所有的打點，帶領球隊以2：0擊敗對手。林台加的身世背景充滿了傳奇色彩。出生於台南的他，父親是曾在台灣大聯盟雷公隊叱吒風雲的前大聯盟投手文雄（Steve Wilson）。身為2024年洋基隊第8輪選中的潛力新秀，林台加本季甫復出便展現實力，在2局下滿壘情況下，以一記高飛犧牲打強行破蛋；隨後更在6局下關鍵得點圈有人時，揮出左外野平飛安打。全場1打數1安打、1次保送外加1次盜壘成功，洋基隊今日所有的分數皆是由林台加一人親手刻下。先前他曾被大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）點名，認為具備未來代表台灣出戰世界棒球經典賽的潛力。對此，林台加也曾在受訪時透露，2023年世界棒球經典賽期間曾親自到場觀賽，當時就萌生強烈想法，希望未來有機會能替台灣站上國際舞台，「讓更多人看見台灣的實力。」值得一提的是，林台加在台灣求學期間並未接受正規棒球隊訓練，而是從小在家中耳濡目染，與父親在巷口傳接球培養手感與基礎。家族的棒球基因同樣延續到弟弟林立恩身上，他曾代表台灣參與U18世界盃，目前就讀於哈佛大學，並以挑戰大聯盟為目標持續努力。