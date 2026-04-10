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國民黨主席鄭麗文近日訪問中國大陸，而從行前就針對此行不斷批判的陸委會副主委梁文傑則是一路酸到底、頻頻嘲諷不說，更直言會把台灣置於險境，嗆聲、戲謔、嗤之以鼻，很難想像這是一位陸委會的官員會講的話。梁文傑這樣的發言方式，不僅失之專業，更讓人對陸委會的角色產生根本性的疑問。兩岸事務向來高度敏感，任何一句話都可能牽動情勢。也因此，陸委會的存在價值，在於穩定訊號、清楚說理，而非放大對立、操作情緒。但這次我們看到的，卻是一種近似政論節目式的回應：預設立場、片段詮釋，再加上立場先行的評論，這樣的表現，與其說是政策說明，不如說是輿論攻防。首先，最核心的問題在於，陸委會始終拿不出具體的對陸政策。當在野黨人士赴陸交流，外界真正關心的是：政府如何界定交流的意義與風險？台灣的整體戰略在哪裡？然而梁文傑的發言，卻集中在批評對方「複製中共說法」、「被對岸利用」、「不敢大聲講中華民國」。這類論述固然容易激發政治情緒，卻無法回答更根本的問題—賴政府自己的路線是什麼？當政策空洞，只能以標籤取代論述，久而久之，公信力自然流失。其次，整體論述幾乎看不到以民眾為核心的思考。兩岸關係牽動的，是台商、台生、觀光產業，甚至是整體區域安全。但在這波發言中，梁文傑關注的，仍停留在政治語言是否「正確」、立場是否「一致」，卻缺乏對人民實際處境的關照。如何降低誤判風險？如何確保在陸台人安全？如何維持必要溝通？這些才是陸委會應該回答的問題，而不是一再進行立場審判。再者，更深層的問題，在於長期存在的「外行領導內行」現象。兩岸事務高度專業，涉及歷史、法律、外交與安全判斷，本應由具備實務經驗與專業訓練的人來主導。然而，當政治邏輯凌駕專業判斷，讓政策溝通淪為政治表態，最終只會讓整個體系失去精準度與判斷力。政治可以領導方向，但不應取代專業本身；一旦變成以政治語言包裝一切決策，甚至壓過第一線專業意見，結果往往不是更強勢，而是更失準。從這次陸委會的表現來看，這樣的隱憂，已經逐漸浮現。最後，也是最嚴重的偏差，在於政府機關逐漸政黨化。陸委會本應代表國家立場，遵循《憲法》及《兩岸人民關係條例》，但其發言卻與民主進步黨的政治敘事高度重合，將不同路線的交流行為直接貼上標籤。這種做法，不僅壓縮理性討論空間，也讓外界質疑，這究竟是「大陸委員會」，還是「民進黨中國事務部」？當「以黨領政」成為潛規則，專業與中立勢必讓位於政治動員，這對任何民主體制而言，都是一種警訊。坦白說，觀察近期表現，梁文傑的角色，越來越像一位在第一線進行政治攻防的民意代表，而非一位負責政策溝通與風險控管的官員。語言可以犀利，但不能失去分寸；立場可以鮮明，但不能取代專業。當這條界線被打破，受損的不只是個人形象，而是整個制度的可信度。陸委會不該成為「嘲諷會」。在兩岸局勢愈發複雜的今天，社會需要的是冷靜、務實且具前瞻性的政策說明，而不是情緒化的政治語言。如果連最應該穩住局勢的單位，都選擇走向對立與簡化，那麼台灣在兩岸關係中的迴旋空間，只會愈來愈小。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com