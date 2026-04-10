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▲梅莉史翠普（右）在劇中飾演時尚女魔頭Miranda，角色原型是和她同樣76歲的《Vogue》總編輯安娜溫圖（左）。（圖／IG@voguemagazine）

即將在本月29日上映的《穿著PRADA的惡魔2》，還未正式上映就話題不斷。《Vogue》五月號找來在電影中飾演「時尚女魔頭」Miranda的梅莉史翠普，與角色原型、《Vogue》總編輯安娜溫圖一同拍攝封面，除了在花絮中展現出兩人忘詞和講錯台詞的可愛畫面，正式影片中兩位Miranda上演氣場叫勁，直呼對方「很眼熟！」虛實交錯的場面，瞬間讓人一秒入戲。在影片中，梅莉史翠普以俐落西裝造型現身，眼神冷靜銳利。安娜溫圖則維持標誌性短髮與墨鏡，一身紅色造型格外搶眼。兩人一坐一倚、側身對視，沒有多餘動作，卻散發出強烈氣場，宛如電影場景在現實重現。而釋出的花絮影片裡，兩人一同走進電梯，一言不發卻氣勢十足。另一段花絮則意外捕捉到兩人忘詞、講錯台詞的可愛模樣，與鏡頭前的冷冽形象形成強烈反差，也讓整體氛圍多了幾分輕鬆感。短短約10秒的影片曝光後迅速洗版，1天內觀看數突破2000萬。正式宣傳短片則更像情境劇橋段，兩人先是在電梯外相遇，梅莉史翠普先開口：「我們是不是在哪見過？」安娜溫圖淡淡回應：「你確實很眼熟，也許是在巴黎的Prada秀？」接著又猜是奧斯卡或Met Gala，卻一再被否認。進入電梯後，安娜溫圖再次強調：「我們一定在哪見過」，梅莉則回：「可能你看過我的作品吧」。隨後兩人同時接起電話，各自冷靜對下屬下達指令，氣場全開，走出電梯時甚至擠在門口互不相讓，最後只互誇一句「很酷的鞋子」、「很棒的靴子」，便各自離去，戲劇張力十足。事實上，時尚教母安娜溫圖一直都被視為《穿著PRADA的惡魔》中Miranda Priestly一角的原型。據《Vogue》官方透露，得知續集上映時間正好落在Met Gala後，他們就開始構思是否邀請「兩位Miranda」同框，最終促成這場夢幻合作。而值得一提的是，梅莉史翠普與安娜溫圖同為1949年出生、今年76歲，角色與「原型本人」同框，也成功在電影上映前引爆話題，讓外界更加期待《穿著PRADA的惡魔2》。