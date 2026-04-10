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▲孫儷（右）在劇中飾演被丈夫吳慷仁（左）長期PUA（情感控制）的女性，然而沈重的話題加上壓抑的氛圍，導致收視率不增反降。（圖／翻攝自微博）

題材沉重成關鍵 觀眾追劇意願低

孫儷千字長文回應 坦言早有心理準備

孫儷千字長文

雙金影帝吳慷仁進軍中國市場後，首部戲劇《危險關係》播出後成績不如預期，引發外界討論，該劇找來實力派女星孫儷搭檔，加上超高預算的製作成本，原本被視為高品質製作，但實際收視與網路播放數據卻持續下滑，成為近期話題焦點。對此，孫儷也發表長文坦言：「早有心理準備！」似乎早已預期收視率不佳的結果。吳慷仁赴中發展的首部陸劇《危險關係》，外傳製作成本高達1.5億人民幣（約6.9億元台幣），並在東方衛視等3大平台播出，然而高成本製作的新劇，收視率卻從0.39%一路滑落至0.29%，網路播放量同樣未達預期，儘管劇情設定與卡司的都具備超高話題性，仍未成功轉換為實際觀看數據，呈現「高規格、低收視」的落差。《危險關係》以「情感操控（PUA）」為核心，講述孫儷飾演的大學教授逐步陷入吳慷仁飾演的精神科醫師所設下的心理陷阱，劇情貼近現實且情緒壓迫強烈，雖然不少觀眾肯定其深度，但也坦言「看得太壓抑」，缺乏娛樂性與爽感，成為收視不振的重要原因。面對成績不理想，孫儷於昨（9）日發表長文回應，直言：「對這個結果早有心理準備！」並強調作品價值不應只以收視衡量，她透露接演時就知道題材具有挑戰性，希望透過角色讓觀眾理解情感操控的傷害，也鼓勵相關處境的人勇敢離開。事實上，孫儷為詮釋角色付出許多努力，刻意減重並加入耳鳴、手抖等細節顛覆過去形象，甚至在拍攝期間因壓力導致身心疲憊，所幸獲得丈夫鄧超支持，不過即便演員投入程度高，仍難挽救整體收視表現，加上部分觀眾認為與吳慷仁CP感不足，也進一步影響追劇動力。電視劇《危險關係》上線後，有朋友告訴我，很多人不敢看這部劇，是因為不忍心看到我在戲裡受苦。聽到這樣的回饋，讓我特別感動，原來有這麼多觀眾在關心我，真的非常感謝大家。也有不少人說，看到我在劇中的狀態會覺得心疼。但請大家放心，我在戲外過得很好。雖然劇情呈現了現實生活中各種PUA的樣貌，但我擁有無條件支持我的家人。在拍攝過程中，鄧先生也給了我很大的鼓勵與支持，看著我每天拍到雙眼紅腫，他總是特別心疼。我很慶幸有他在身邊，他不只是體貼的伴侶，也是專業的同事。當我感到焦慮或不安時，我們會一起討論，他總會提醒我：「你不只是媽媽孫儷、妻子孫儷，你更是演員孫儷，要去做自己真正喜歡的事情。」對於這部作品沒有被更多人看見，確實有不少朋友替我感到惋惜。但其實，我對這樣的結果早已有心理準備。作為演員，有很多事情並非我能掌控，我能做的，就是盡全力詮釋好每一場戲。當殺青的那一刻，我的工作就已完成，剩下的，就交給時間、觀眾與命運。當初接到這個劇本時，我對角色顏聆的成長與遭遇感到非常心疼。那時我的女兒小花才9歲，正處於成長的關鍵階段，我常常在想，該如何保護她在成長過程中不受傷害？如何在給予她信任、自由與安全感的同時，也培養她強大的自信與內在力量？2023年看到《危險關係》的劇本時，團隊其實曾反對我接演，並不是劇本不好，而是他們有更多現實層面的考量，也不希望我經歷這樣沉重的情緒。但作為演員，我始終希望能不斷挑戰不同的角色與人生。當遇到真正想詮釋的角色時，那種悸動依然讓我感到興奮，我也格外珍惜這份感覺。我很清楚，這部戲的主題未必能被所有觀眾接受，但我仍希望透過這個作品，讓更多人看見像顏聆這樣的群體，讓正在受苦的人有機會勇敢離開傷害，重新學會愛自己。我希望透過這個角色，傳遞出一種力量：只有內心強大的女性，才能培養出同樣堅強的下一代。在現實生活中，我也看過不少高學歷、專業人士，甚至男性，也會在關係中遭遇PUA。知識與理性並不代表不會受傷，當情感的弱點被觸及時，人們往往會把控制誤認為愛，進而對人生造成難以抹滅的傷害。我相信，唯有看清自己的創傷，也看清愛的本質——那是尊重與自由，而非控制與依賴——才能真正找回內在的力量，成為更完整的自己。因此，對我而言，這部戲的意義不只是收視率或點擊數，而是在某種程度上，是對自己所擁有的一切的一種回饋。最後，我要感謝導演、所有主創與幕後工作人員，以及所有與這部作品產生共鳴的觀眾。謝謝你們在網路上給予的支持、鼓勵與肯定，也希望這些力量，能讓這部作品的價值被更多人看見。