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目前穩坐洛杉磯道奇隊先發第二棒的強打者塔克（Kyle Tucker），近日接受美媒《Heavy》採訪，親自揭曉了去年休賽季拒絕多倫多藍鳥隊10年3.5億美元（約新台幣110億元）、轉而選擇落腳洛杉磯的真實原因。儘管藍鳥隊曾開出令人咋舌的天價合約，但塔克坦言：「棒球不能打一輩子」，家庭與生活環境才是他最終的考量。在本周道奇客場挑戰藍鳥的三連戰中，每當塔克走上打擊區，多倫多主場便會爆發震耳欲聾的噓聲。這股怨氣源於去年自由球員（FA）市場期間，藍鳥隊曾被視為網羅塔克的最有力競爭者，塔克甚至親自造訪過藍鳥隊的訓練設施，最終卻與道奇隊簽約，讓滿心期待的多倫多球迷大感被背叛。根據報導，藍鳥隊當時為了展現誠意，曾向塔克開出一份高達10年3.5億美元超級合約，希望他能長期留守多倫多。然而，塔克最終選擇了道奇隊。談及決策過程，塔克感性地表示：「我希望能讓剩餘的職業生涯達到最充實的狀態。畢竟棒球不能打一輩子，所以我決定在一個對我和我的家庭來說最理想的地方全力以赴，而那個地方就是加州。」對於塔克而言，加盟道奇隊不僅是為了加入一支年年具備奪冠實力的「最強軍團」，南加州的生活環境與氣候，對於家庭長期定居的吸引力顯然超越了金錢的誘惑。日媒《CocoKARA Next》分析，塔克的這番發言顯示出頂級球星在面對合約時，已不再僅僅以數字高低作為唯一標準，職業生涯的成就感與家庭生活品質的平衡，正逐漸成為影響現代球員動向的核心因素。