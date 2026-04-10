國民黨主席鄭麗文率團赴中，預計今（10）日上午將與中共總書記習近平會面，舉行鄭習會。不過，中國在鄭麗文訪中期間宣布在黃海舉行實彈射擊演習，遭質疑根本打臉鄭麗文。對此，台北市長蔣萬安今（10）日表示，越緊張越需要溝通交流。

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鄭麗文7日至12日率團前往中國進行「2026和平之旅」，鄭麗文8日在中山陵謁陵時數度哽咽，稱「要為兩岸中國人、為所有的人類，種下和平的種子，每一個人、每一天都勤加灌溉施肥，讓這棵大樹能夠開枝散葉，長成參天大樹」。不過，中國大連海事局在8日宣布，9日上午10時至下午4時在黃海北部進行實彈射擊，禁止駛入。

蔣萬安今日上午參加2026台北電器空調影音3C大展，並受訪，針對鄭麗文將見習近平，但北京宣布在黃海實彈射擊，蔣萬安說，他已經說過非常多次，兩岸之間的交流應該要能夠避免衝突，來降低誤判，所以越緊張，越需要溝通交流。

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呂炯昌編輯記者

桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。
曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。
政治立場：...