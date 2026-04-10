美國職棒大聯盟（Major League Baseball）邁阿密馬林魚強投艾爾康塔拉（Sandy Alcantara）本季目前出賽3場，拿下2勝0敗，總計24.1局投球中，僅被敲出10支安打，失3分，防禦率僅0.78，而美媒《FOX Sports》也提出可能的交易方案，其中也建議運動家將旅外好手林維恩放入交易艾爾康塔拉的包裹中。
運動家先發輪值慘淡 美媒建議發動交易
FOX Sports指出隨著新賽季開打，運動家最大的問題依舊在於先發輪值，整體投手的養成困境依舊沒有得到突破，引進艾爾康塔拉或許是運動家的終極手段。
上賽季運動家先發輪值防禦率、被打擊率、每局被上壘率都位列大聯盟倒數，本季開季後情況依舊沒有好轉，防禦率以及WHIP值也都還是聯盟倒數，雖休賽季也針對輪值有一定補強，但似乎沒有收到太多成效。
透過交易獲得艾爾康塔拉，運動家將不必再苦等年輕投手緩慢成長。他不僅能直接成為投手的不動王牌，更能擔任洛佩茲（Jacob Lopez）和摩拉利斯（Luis Morales）等新秀的資深導師。
林維恩小聯盟表現亮眼 恐成交易包裹之一
若運動家想要完成這筆交易，潛在的交易包裹包括頂級內野新秀萊奧·德·弗里斯（Leo De Vries）並搭配阿諾德（Jamie Arnold）、賈普（Gage Jump）、奈特（Braden Nett）或是林維恩其中兩名具有潛力的投手。
FOX Sports也指出，目前阻礙運動家發動交易的變數，在於球團管理層的策略考量。運動家可能會認為，在發動這種足以影響球隊架構的大型交易前，先透過自由市場簽下一名頂級先發來補強陣容，對於目前的運動家來說會是相對穩妥的做法。
資料來源：《FOX Sports》
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FOX Sports指出隨著新賽季開打，運動家最大的問題依舊在於先發輪值，整體投手的養成困境依舊沒有得到突破，引進艾爾康塔拉或許是運動家的終極手段。
上賽季運動家先發輪值防禦率、被打擊率、每局被上壘率都位列大聯盟倒數，本季開季後情況依舊沒有好轉，防禦率以及WHIP值也都還是聯盟倒數，雖休賽季也針對輪值有一定補強，但似乎沒有收到太多成效。
透過交易獲得艾爾康塔拉，運動家將不必再苦等年輕投手緩慢成長。他不僅能直接成為投手的不動王牌，更能擔任洛佩茲（Jacob Lopez）和摩拉利斯（Luis Morales）等新秀的資深導師。
林維恩小聯盟表現亮眼 恐成交易包裹之一
若運動家想要完成這筆交易，潛在的交易包裹包括頂級內野新秀萊奧·德·弗里斯（Leo De Vries）並搭配阿諾德（Jamie Arnold）、賈普（Gage Jump）、奈特（Braden Nett）或是林維恩其中兩名具有潛力的投手。
FOX Sports也指出，目前阻礙運動家發動交易的變數，在於球團管理層的策略考量。運動家可能會認為，在發動這種足以影響球隊架構的大型交易前，先透過自由市場簽下一名頂級先發來補強陣容，對於目前的運動家來說會是相對穩妥的做法。
資料來源：《FOX Sports》