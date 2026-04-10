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▲吳慷仁西進中國發展的新作，是和孫儷一起主演《危險關係》。（圖／翻攝自微博）

金馬、金鐘雙料影帝吳慷仁進軍中國市場的大戲《危險關係》於上月底正式開播。該劇搭檔實力派女星孫儷，原被業界視為年度「劇王」熱門，不料播出後數據卻不盡理想。即便吳慷仁的演技依舊純熟，但電視收視與網路播放量均未見起色，低迷的成績被外界戲稱「連孫儷都救不了」，也讓吳慷仁這2年來的西進之路再次成為輿論焦點。吳慷仁的西進之路之所以走得顛簸，不僅是市場適應問題，更因他過去鮮明的政治色彩，讓他在決定轉身時就背負了沉重的包袱。吳慷仁在公眾形象上有巨大反差。2014年他曾現身立法院聲援太陽花學運，雖事後解釋是「反黑箱而非反服貿」，但長期以來已被視為台灣本土派與社會參與的代表。但2024年他證實與中國「壹心娛樂」簽約，並在10月1日轉發中國國慶貼文。這轉變讓許多一路支持他的台灣粉絲感到心碎與不解，認為他為了商業利益放棄了過往堅持的價值觀。去年吳慷仁在社群平台分享在北京生活的短片，其「口音轉變」成為台灣輿論的爆發點。影片中，他挑戰地道小吃北京豆汁，過程中強調捲舌音，將豆汁讀成「豆汁兒」。台灣網友對此感到諷刺，直言「真的很會演北京人」、「聽不習慣刻意的捲舌」；反觀中國網友則大讚他努力融入當地文化，口音學得神似。這種「一邊嫌刻意、一邊誇努力」的極端反應，凸顯了他目前尷尬的處境。2024年第59屆金鐘獎，吳慷仁在典禮前三天因「工作檔期」臨時宣布缺席，由於當時正值他簽約經紀公司的敏感時機，被輿論解讀為商業戰略優先。此外，同年金馬獎他原也傳出因公缺席，卻在最後一刻現身，頻繁的變動引發外界對其是否因西進而冷落台灣影視盛會的猜疑。2025年，他更選擇不報名第60屆金鐘獎，被視為重心全面轉移的信號。吳慷仁現年43歲，他是繼常楓、郎雄之後，在影史上同時拿下金馬、金鐘獎的演員，包括以《一把青》拿下第51屆金鐘獎戲劇節目男主角獎 ，以《麻醉風暴》奪下第51屆金鐘獎迷你劇集電視電影男配角獎，相隔8年後，以《有生之年》拿下第59屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，2023年以電影《富都青年》獲得第60屆金馬獎最佳男主角獎，但在中國市場《危險關係》的成績單，卻面臨叫好不叫座的窘境。《危險關係》劇情描述一名單親媽媽（孫儷 飾），為調查閨蜜自殺原因，結果被精神科醫師（吳慷仁 飾）情感操控，最後在自己也崩潰後覺醒，開始調查並揭露該名醫師的真面目。帶有驚悚、懸疑的情感戲。對孫儷和吳慷仁而言，也都是演技上的一大突破。不過，中國市場一向非常競爭且受眾口味迥異，吳慷仁雖有演技，但如何平衡影帝光環與文化適應力仍是難題。即便他現在已成立個人工作室擔任營運者，但在失去台灣部分群眾支持後，能否在對岸換取對等的市場認可，將是他演藝生涯最嚴峻的挑戰。