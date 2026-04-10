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記憶體族群開高震盪！今（10）日呈現開高走低，其中指標股之一旺宏（2337）更是上沖下洗，開盤直奔漲停價156元之後，遇到賣壓襲擊，隨後更是一度翻黑來到141.5元，不過立即站回盤上，上午10點30分漲幅來到1%，成交量超過14萬張。受惠於市場需求及報價上揚，旺宏3月合併營收達新台幣44.22億元，月增率45.9%、年增率96.5%；累計第一季合併營收達104.69億元，較2025年同期大幅成長70.6%。針對3月營收的強勁月增表現，法人機構分析，主要歸功於NOR Flash與SLC NAND產品價格雙雙調漲所致，而且單月營收更達到市場預估的121%，表現遠優於市場預期。展望第二季，法人預期，記憶體市場的漲價效應預期將更趨顯著。根據最新的供應鏈調查顯示，旺宏的eMMC產品報價策略將自4月起由「季報價」改為「月報價」，預計4GB eMMC的漲幅將高達180%至200%，8GB eMMC的漲幅也預估約50%至60%。外資發表看多報告，認為旺宏首季營收104.69億，優於市場預期，反映產品漲價，第二季營收季增率19%；此外，該報告還提到下游客戶庫存僅剩6至9個月，MLC、傳統TLC NAND在下半年可能面臨更大短缺，供不應求的比例達40%，上述兩種產品價格從今（2026）年第一季到第四季的漲幅將超過200%。記憶體三雄其餘兩檔表現相對抗跌，華邦電一度衝至97.5元，漲逾7%，不過漲幅隨後收斂至1%；南亞科一度衝至220元，漲逾7%，漲幅隨後收斂至3%。