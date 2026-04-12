我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《冰湖重生》為李昀銳（左）、黃楊鈿甜第3次合作的作品。（圖／愛奇藝國際版）

▲《楚喬傳》由林更新（左）和趙麗穎主演。（圖／翻攝自微博）

但後續卻察覺諸葛玥似乎沒有死，同時間已走火入魔的燕洵掀起戰亂，惡毒公主趙淳兒（夏夢 飾）也趁機使壞，楚喬與諸葛玥在亂世之下面臨重重挑戰。





陸劇《冰湖重生》是10年前人氣陸劇《楚喬傳》的續集，目前已在各大平台上線，由新生代演員李昀鋭、黃楊鈿甜、張康樂、夏夢主演，不過卻評價兩極，尤其飾演女主角楚喬的黃楊鈿甜才18歲，即便很多人認為她跟趙麗穎長相神似，演技卻差了十萬八千里。《冰湖重生》第一集從楚喬被燕洵從冰湖撈起來後開始，失去記憶的她一醒來就被告知是未過門的燕北王妃，雖然黃楊鈿甜和趙麗穎長得很像，在《楚喬傳》中她也飾演年幼楚喬。不過年僅18歲的她，真實拍攝時年紀還更小，即便是童星出身，演藝經歷豐富，但眼神中少了一點社會歷練，不管是失憶、背叛還是打鬥，永遠都是瞪著一雙大眼睛，撐不起女將軍的氣場。還有人虧，諸葛玥不如繼續在湖底沉著吧，「拍得跟小孩子玩鬧一樣」、「以前那部哭得唏哩花啦」、「燕洵一點狠勁都沒有」、「繼粉底液將軍後又有寶寶將軍了」、「趙麗穎後再無楚喬」。《楚喬傳》改編自瀟湘冬兒《11處特工皇妃》，原著小說為三本，《楚喬傳》為小說一本半的內容，當年楚喬由趙麗穎飾演，楚喬年幼時被荊家收養，長大後為救母闖天牢，淪為奴籍少女，在人獵場上被宇文玥（林更新 飾）救下，宇文玥將她培養成青山院諜者，取名「星兒」。楚喬、宇文玥和燕洵（燕北世子，以質子的身份留在長安，由竇驍飾演）為好友，但燕洵被陷害導致家族滅亡，與宇文玥決裂，楚喬幫助他反攻，後來發現他早已被仇恨蒙蔽雙眼，理念不同分道揚鑣，察覺宇文玥遭燕洵設局埋伏，前往冰湖搭救，宇文玥中箭沉於冰湖，生死未卜。《冰湖重生》故事接續冰湖之戰，楚喬（黃楊鈿甜 飾）被燕洵（張康樂 飾）所救，誤以為諸葛玥（李昀銳 飾）已葬身河底，所以想藉機為諸葛玥復仇，