伊朗戰爭爆發後，有關荷姆茲海峽的通行問題成為各國關注焦點，因這條關鍵水道掌握全球重要原油出口，已有不少亞洲國家，如菲律賓、巴基斯坦、中國、印度等，決定不管美國臉色，私下與德黑蘭達成協議，確保其船隻能通過荷姆茲海峽，但新加坡迄今未跟進。當地學者分析，這一立場旨在強調海峽的「國際屬性」，對新加坡這樣的小國而言，維護國際法至關重要，這一原則是「無商量餘地」的。
根據星媒《聯合早報》報導，新加坡國會7日針對中東局勢展開辯論，對於政府會否效法馬來西亞等國與伊朗接觸，確保船隻安全通過海峽時，星國外交部長維文（Dr. Vivian Balakrishnan）回應稱，荷姆茲海峽與馬六甲、新加坡海峽一樣，均是用於國際航行的海峽，船隻享有過境通行權，而堅守國際海峽通行權對新加坡的國家利益至關重要，所以不會就船隻安全通行或通行費與伊朗談判，以免削弱相關法律基礎。
對此，新加坡國立大學法學院助理教授、國際法中心海洋法與政策團隊聯合主任達戴文波特（Tara Davenport）表達認同，認為維文所言在國際法上確實有明確依據，依照《聯合國海洋法公約》（UNCLOS），荷姆茲海峽符合國際航行定義，新加坡作為締約國，可援引過境通行權。
達戴文波特並指出，雖然伊朗尚未批准UNCLOS（但已簽署），按理不受公約具體條款約束，可依照國際法，伊朗仍須避免採取有違條約宗旨與目的之行動；再者，伊朗簽署公約時也曾表明，締約國有過境通行權。不過，達戴文波特也澄清，不認為新加坡有在這次中東衝突「選邊站」。
新加坡國立大學李光耀公共政策學院院長、中東研究所主席廖振揚教授受訪時則表示，相關爭議存在根本誤解和政治化，各國如何與伊朗接觸，是各國的主權權利，新加坡無意評判，只是闡述自身具體立場，相信具有國際屬性的海峽，不讓沿岸國家任意決定通行管控規則，才符合所有國家的利益，強調新加坡即便是小國，也須表明立場，堅持國際法在規範「國與國」關係的重要性：「這是一個無商量餘地的原則，同時也必須加以遵循。」
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對此，新加坡國立大學法學院助理教授、國際法中心海洋法與政策團隊聯合主任達戴文波特（Tara Davenport）表達認同，認為維文所言在國際法上確實有明確依據，依照《聯合國海洋法公約》（UNCLOS），荷姆茲海峽符合國際航行定義，新加坡作為締約國，可援引過境通行權。
達戴文波特並指出，雖然伊朗尚未批准UNCLOS（但已簽署），按理不受公約具體條款約束，可依照國際法，伊朗仍須避免採取有違條約宗旨與目的之行動；再者，伊朗簽署公約時也曾表明，締約國有過境通行權。不過，達戴文波特也澄清，不認為新加坡有在這次中東衝突「選邊站」。
新加坡國立大學李光耀公共政策學院院長、中東研究所主席廖振揚教授受訪時則表示，相關爭議存在根本誤解和政治化，各國如何與伊朗接觸，是各國的主權權利，新加坡無意評判，只是闡述自身具體立場，相信具有國際屬性的海峽，不讓沿岸國家任意決定通行管控規則，才符合所有國家的利益，強調新加坡即便是小國，也須表明立場，堅持國際法在規範「國與國」關係的重要性：「這是一個無商量餘地的原則，同時也必須加以遵循。」