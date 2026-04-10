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休士頓火箭隊今（8）日在主場迎戰費城76人隊。雖然前三節火箭一度取得近30分的巨大領先，但末節卻遭遇76人猛烈反撲，被轟出一波26：5的攻勢，分差一度縮小至個位數。所幸當家球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）在關鍵時刻展現領袖價值，連拿重要分數鞏固勝局，終場火箭以113：102力克76人，喜迎8連勝。此役杜蘭特依舊是火箭的「兜底」關鍵，全場18投10中高效率砍下29分，外加7籃板5助攻。在末節球隊得分陷入荒蕪、分差被追至7分的窒息時刻，是杜蘭特的一錘定音幫助火箭死裡逃生，展現出定海神針的統治力。除了杜蘭特，火箭今日還有三名球員得分上雙，史密斯（Jabari Smith Jr.）貢獻19分5籃板，雖然三分球7投僅1中，但他在中距離與防守端表現穩定，依然是球隊可靠的二號得分點。湯普森（Amen Thompson）獲得19分5籃板4助攻及3抄截，除了持球組織時產生的失誤外，他的攻守侵略性極強。前鋒伊森（Tari Eason）替補上陣表現亮眼，10投5中奪得15分8籃板，他在防守端鎖死馬克西（Tyrese Maxey）是火箭能拉開比分的轉折點。主帥烏度卡（Ime Udoka）此役再次變陣，讓奧科吉（Josh Okogie）進入先發陣容。奧科吉不負眾望，全場8投4中繳出9分10籃板2助攻的數據，他在籃板球的拚搶與防守上的全面輸出，成為本場比賽的一大驚喜，也證明了其具備被重用的實力。相較於其他隊員的亮眼，當家長人申京（Alperen Sengun）今日狀態低迷，14投僅4中獲得8分12籃板，不僅命中率糟糕，甚至籃下空檔也未能把握。他在大比分領先時的放鬆心態，被認為是球隊末節崩盤的原因之一，這對於即將進入季後賽的火箭而言是一大警訊。76人方面，在恩比德（Joel Embiid）缺陣下，馬克西拿下23分、新人埃奇庫姆（V.J. Edgecombe）21分8助攻。雖然末節追分氣勢驚人，但仍難敵火箭的領先儲備。這場勝利讓火箭繼續維持衝擊西區前四、爭取首輪主場優勢的希望。隨著球隊豪取8連勝，火箭已證明只要進攻流暢且防守端保持專注，他們將是季後賽中任何人都不敢輕視的爭冠級勁旅。