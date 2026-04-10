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當貴黨資深民代深陷不雅照、外遇風波時，請問貴黨性平部在哪裡？當時妳們可曾為受害女性發過一次正義之聲？事實證明，民進黨總是選擇忽視黨內的醜聞，卻將所有的力氣用來貶低、抹黑他黨的女性。實話一句，民進黨的性平部，從來不敢真的「管」民進黨。

女性參政會遇到鬼故事，就是有這種打著性平旗號，實際是在煽動把性別議題工具化的女性政治人物。

民進黨性平部日前釋出影片，影片中性平部主任李晏榕、政治工作者張慧慈、吳奕萱談論女性參政的鬼故事，張慧慈稱民眾黨北市議員黃瀞瑩很恥，曾跟民眾黨前主席柯文哲為伍。對此，黃瀞瑩今日痛批，該節目打著性平大旗，卻用標籤否定其他政黨女性的參政動機，更質疑當民進黨資深民代深陷不雅照、外遇風波時，反問性平部在哪裡？「當時妳們可曾為受害女性發過一次正義之聲？」黃瀞瑩臉書發文指出，性別平權不是誰的專利，更不該是民進黨的選擇性正義。跑完好幾個行程，終於有時間坐下來觀看民進黨性平部頻道《性別平等事務部》發布的對談影片，主持人與來賓同為女性政治工作者，卻影射她被作為性別歧視的樣板，並在討論中出現「禮物」、「樣板」這類不堪入目的字眼，我感到震驚，也非常遺憾。黃瀞瑩表示，影片中，主持人與來賓細數女性參政經常被性化、被抹黑的困境，然而這份理應是跨越黨派的性別共感，竟然話鋒一轉，瞬間竟變成了攻擊政敵的武器。身為被節目來賓直接點名的當事人，她必須站出來，真正的性別平等，不是誰的專利，更不該是為了政治立場服務的選擇性正義。黃瀞瑩指出，影片開頭主持人提到，民進黨性平部的任務是鼓勵更多女性參政，這理應是一個進步社會不分黨派共同努力的目標。然而，當民眾黨同樣在為提升女性政治參與而努力時，為何在妳們口中卻成了被物化的「禮物」與「宣傳樣板」？她在政治工作上努力了近10年，從幕僚到民意代表，一路走來，她認為女性參政的其中一個困境，就是如同貴節目展現的「選擇性資格審查」。黃瀞瑩痛批，節目打著性平大旗，一邊談著女性參政困境，一邊卻用這些標籤來否定其他政黨女性的參政動機，這種由掌握話語權者來決定女性的價值，就是妥妥的「綠權壓迫」。黃瀞瑩質疑，黃瀞瑩表示，性別平權不該有顏色之分，真正的進步價值，是肯定每一位女性不論身處何種政治立場，都能在各自的崗位上展現自己的專業與韌性。跟所有的女性政治工作者一樣，我們參政，從來就不是為了成就誰的門面與樣板，是為了實踐對台灣這片土地的諾言。「我們站出來，是為了與每一位奮鬥中的女性並肩，打破職場與生活的枷鎖，讓發聲不再需要勇氣，而是理所當然的權利。」民眾黨發言人張彤則痛批，節目稱聊性平，卻嘻嘻哈哈把民眾黨女性政治人物物化成「禮物」，這就是民進黨的性平價值，這種無恥程度絕對沒能人超越；甚至把這段極為歧視女性的不當言論剪成精華，這就是民進黨的性平價值。