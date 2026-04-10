日本神衣WEGO要來台灣了！近年不少日系服飾品牌如UNIQLO、GU進駐台灣，就連日本最大二手店2nd STREET也在台灣積極拓展，而今年將有新的日本品牌進駐台灣，也就是日本高人氣平價服飾品牌「WEGO」，官方於8日宣布將於今年5月在台北西門町「誠品生活武昌店」4樓開設台灣首間門市，並在2023年前於台灣開設20家門市，大力看好台灣市場，也讓外界期待度高。
日本平價神衣「WEGO」宣布來台灣了！全台首店最快5月開幕
根據《日本經濟新聞》報導，日本連鎖服飾品牌「WEGO」於8日宣布，為了加速拓展海外市場，先行於台灣開設實體門市，並於2026年5月在台北西門町「誠品生活武昌店」4樓開設台灣首間門市，目標在2030年以前於全台開設20家門市，今年還會在台北和中國上海開設旗艦店。
WEGO看準台灣對日本時尚的高接受度，加上社群推廣帶動品牌聲量，以及年輕世代對日本街頭風格的熱愛，認為台灣市場具備發展潛力，未來將以實體門市為主力，全面強化品牌影響力。
據了解，WEGO曾在2016年於香港開設首間海外分店，但在2023年已全面撤出。經過這幾年的重新佈局，將於2026年目標鎖定台灣，近年WEGO亦積極拓展品牌版圖，包含年輕女裝、潮流選物及二手服飾等多元領域，同時更透過與日韓當紅藝人聯名合作，成功創造市場話題並提升品牌知名度。
遊日必買平價神牌！WEGO爆紅不只靠便宜：聯名多變超好買
WEGO是日本著名的平價連鎖服飾品牌，創立於1994年，至今在日本已有超過150家分店。WEGO最初以古著為主，後來結合美式街頭與二手風格，以年輕顧客為主力發展出獨特的原創風格，從甜美、街頭風到古著風皆有，能快速掌握流行趨勢，深受日本年輕人喜愛。
WEGO商品發展全面，除了男、女服飾外，還推出各式配件、飾品、包包及鞋類，並不斷與偶像團體、流行角色或熱門IP推出聯名商品。WEGO不只年輕人熱愛，就連當地成年人也會將WEGO單品當作日常穿搭，許多台灣人更會特地前往日本採購。
資料來源：日本經濟新聞、WEGO
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根據《日本經濟新聞》報導，日本連鎖服飾品牌「WEGO」於8日宣布，為了加速拓展海外市場，先行於台灣開設實體門市，並於2026年5月在台北西門町「誠品生活武昌店」4樓開設台灣首間門市，目標在2030年以前於全台開設20家門市，今年還會在台北和中國上海開設旗艦店。
據了解，WEGO曾在2016年於香港開設首間海外分店，但在2023年已全面撤出。經過這幾年的重新佈局，將於2026年目標鎖定台灣，近年WEGO亦積極拓展品牌版圖，包含年輕女裝、潮流選物及二手服飾等多元領域，同時更透過與日韓當紅藝人聯名合作，成功創造市場話題並提升品牌知名度。
WEGO是日本著名的平價連鎖服飾品牌，創立於1994年，至今在日本已有超過150家分店。WEGO最初以古著為主，後來結合美式街頭與二手風格，以年輕顧客為主力發展出獨特的原創風格，從甜美、街頭風到古著風皆有，能快速掌握流行趨勢，深受日本年輕人喜愛。
WEGO商品發展全面，除了男、女服飾外，還推出各式配件、飾品、包包及鞋類，並不斷與偶像團體、流行角色或熱門IP推出聯名商品。WEGO不只年輕人熱愛，就連當地成年人也會將WEGO單品當作日常穿搭，許多台灣人更會特地前往日本採購。