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▲《周處除三害》在中國獲得6.5億人民幣票房，然而如今卻傳出出品方與製片方僅拿到2成分紅的消息。（圖／一種態度電影股份有限公司提供）

投資人會議缺席 製作方怒火升高

限7天出面說明 否則將提告

電影《周處除三害》製作方及出品方針對中國票房分紅爭議之聯合聲明

由金馬影帝阮經天主演的電影《周處除三害》，在中國上映後票房表現亮眼，累計票房高達約6.5億至6.65億元人民幣，換算約新台幣30億元至31億元，然而風光背後卻爆出分紅爭議，台灣製作方與出品方發出聯合聲明，直指至今僅收到應得票房分紅的20%，其餘款項去向不明，引發業界震撼。《周處除三害》2023年底在台灣上映，最終只拿下4700萬票房，然而2024年初在中國上映後，一舉拿下6.5億人民幣票房，名列台灣電影在中國市場的第二高票房。然而影片爆紅後卻傳出分紅爭議，讓製作方與出品方不得不出面為自己發聲。聲明中指出，該片中國與海外發行由英屬維京群島商公司負責，並由總經理陳永雄主導相關款項分配，在查證後確認中國發行方其實已將大部分應付票房收入交付，但台灣製作方卻遲遲未收到款項，因此將矛頭指向中間負責人陳永雄。事件進一步升溫的關鍵，在於4月9日召開的投資人會議，原本應出面說明的陳永雄卻在最後一刻缺席，未對款項問題做出解釋，讓製作方不滿情緒全面引爆。面對資金爭議未解，台灣製作方與出品方在聲明中直接下最後通牒，要求陳永雄7日內出面說明並負責，否則將採取法律行動，此舉等同正式進入法律戰前哨，後續發展備受關注。這起事件也再次凸顯跨國發行與分帳機制的風險，即使電影票房成功，若資金分配出現問題，仍可能引發嚴重糾紛。《周處除三害》此次風波也為目前在中國上映的電影如《陽光女子合唱團》等片敲響警鐘。鑒於近日電影《周處除三害》於中國上映後台灣未獲票房分紅之爭議，製作方一種態度電影股份有限公司及出品方（合稱「聲明人」）在此正式發表聲明，以釐清相關事實。電影《周處除三害》於2024年三月於中國上映，然而台灣製作方及出品方至今只收取到應收中國票房分紅之20%。該片海外與中國發行均由英屬維京群島商叁叁喜喜股份有限公司（原英屬維京群島商發行工作室股份有限公司Distribution Workshop (BVI) Ltd.）總經理陳永雄（Jeffrey Chan）先生負責。經查，中國發行方已將台灣方面應得款項近全數交予陳永雄先生，然台灣方卻未獲交付。《周處除三害》於2026年四月九日召開投資人會議，陳永雄先生原已允諾出席說明卻臨時缺席。為捍衛台灣出品方權益，聲明人在此嚴正呼籲陳永雄先生七日內主動出面說明並負責，否則聲明人擬共同提出告訴。電影《周處除三害》製作方一種態度電影股份有限公司及出品方 聯合聲明