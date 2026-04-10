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昔日打造偶像劇的幕後推手，如今卻捲入國安與詐騙雙重風暴！藝人劉香君的丈夫、資深製作人李能謙，原已因替詐騙集團製作投資廣告、假冒黃仁勳誘騙投資人遭檢警查辦，未料案情急轉直下。檢警深入追查後揭露，李能謙早已遭中共情治人員吸收，不僅蒐集並交付多達3000筆軍方與情報人員個資，甚至建立管道滲透現役軍人。台北地檢署今（10日）依違反《國家安全法》、《國家情報工作法》等罪起訴5人，並對李能謙求處12年以上重刑，現已移審法院決定是否續押。檢方調查，李能謙自2014年間起，即透過公司與人脈蒐集軍方相關資訊，後於2024年赴中國廣州時，與中共軍情人士「小藍」接觸，對方當場表明身分並提出情蒐合作，允諾依情報價值給予報酬。李能謙與員工張家凌為求利益同意配合，返台後即指示員工彭永聰蒐集軍人個資，甚至以新台幣5000元向不明來源購買50名軍人資料轉交對方，並試圖索取更高報酬。2025年2月間，李能謙再赴中國福州，遭另一名代號「福州溫泉」的情工吸收，承諾替對方刺探、蒐集並交付我國軍事及情報資訊換取報酬。返台後，他指示員工徐胤豪透過微信向暱稱「漢堡」的男子取得含有情報人員身分與國軍單位資料在內共3000多筆個資，經篩選後於同年4月透過Telegram傳送6份檔案予對方。除蒐集資料外，李能謙還建立滲透管道。檢方查出，他替「小藍」成立Telegram群組「!!職業軍人靠北互助會」，並將連結散布至LINE「國軍人才招募中心」等相關社群，設定通關密語篩選現役軍人加入，再由對岸人員假扮投稿成功者炒熱話題，營造可獲高額報酬假象，企圖誘使軍人提供敏感資訊，所幸最終未有現役軍人積極回應。此外，張家凌亦介紹空軍退役女性友人柯孟妤與李能謙接觸，柯女竟將在松山機場服役期間取得的機密文書交付李男，由其翻拍後傳送給中共情工人員，實際洩漏軍中敏感資訊。檢方痛批，李能謙為本案首謀，長期為中共情工「福州溫泉」、「小藍」等人刺探、收集並交付我國軍方機密與數千筆個資，嚴重危害國家安全，建請法院從重量刑，求處12年以上有期徒刑。全案目前已進入審理階段，後續是否持續羈押，將由法院裁定。