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▲趙麗穎和馮紹峰離婚後獨自育兒。（圖／翻攝自微博）

▲林更新除了拍戲之外感情生活也備受關注。（圖／翻攝自微博）

▲「最帥燕洵」竇驍和何超蓮結婚，卻婚變消息頻傳。（圖／翻攝自微博）

▲李沁躍升頂流女星，美貌依舊。（圖／翻攝自微博）

10年前經典古裝大戲《楚喬傳》續作《冰湖重生》目前正在Netflix熱播中，全都由新生代演員重新詮釋，不少觀眾好奇當年《楚喬傳》的主演現在都在做些什麼？趙麗穎和馮紹峰離婚後獨自撫養兒子，竇驍則在2023年和賭王千金何超蓮結婚，依舊活躍於演藝圈，林更新2024年演完《玫瑰的故事》後鮮少有作品，多次與女歌手史芮伊傳出戀情；李沁則躍升女一，在《一笑隨歌》中飾演女將軍，氣場滿分。《楚喬傳》續作《冰湖重生》正在熱播中，讓不少人重新回味《楚喬傳》，趙麗穎在《楚喬傳》後，又有幾部夯劇播出，包括《知否？知否？應是綠肥紅瘦》，並和演員馮紹峰因戲結緣，2018年認愛並曬出結婚證，隔年生下1子，但婚姻僅維持3年，2021年宣布離婚。趙麗穎現在仍活躍於戲劇圈，10日工作日官方微博還分享過去趙麗穎拍《楚喬傳》時受訪的畫面。今年38歲的林更新畢業於上海戲劇學院，在《步步驚心》中飾演十四阿哥成名，參加了《狄仁傑之神都龍王》、《智取威虎山》、《西遊伏妖篇》等多部電影，2017年《楚喬傳》上線後人氣再度翻漲，2024年和劉亦菲合作《玫瑰的故事》，在劇中飾演控制狂老公方協文，目前還有2部待播劇，林更新的緋聞也不少，曾和演員王麗坤在代官山旅遊，同行還有趙又廷夫婦，後又與模特兒蓋玥希被拍到在餐廳互相餵食，女方還將手放在他的大腿上，甚至相擁親吻，不過雙方都並未認愛，2024年林更新又被拍到和歌手史芮伊出遊。37歲的竇驍2010年出演張藝謀的《山楂樹之戀》走紅，2017年又以《楚喬傳》中的燕洵廣為人知，還有人說他甚至比男主角林更新更帥。2019年，竇驍在當紅之際認識了澳門富商何鴻燊之女何超蓮，兩人在2023年4月結婚，雖然竇驍還是有在拍戲，但成為身家2千億元賭王女婿後，感情生活反而更讓眾人好奇，尤其兩人屢傳婚變，日前何超蓮才在社群曬出賞櫻照片，其中一張是夫妻兩的背影，破除婚變傳聞。35歲的李沁氣質依舊如初，想當年她和Angelababy、井柏然等人合作電影《微微一笑很傾城》，校花孟逸然的美麗模樣仍歷歷在目，後來在《楚喬傳》中飾演為愛癡狂的反派元淳公主，劇中還有遭到多人侵犯的場景，對燕洵由愛生恨，角色形象鮮明。李沁後來又出演《如懿傳》、《狼殿下》、《錦繡南歌》、《一笑隨歌》等劇，躍升一線女星。李沁的緋聞非常少，但日前曾流傳她的初戀男友是楊洋，當年兩人18歲時，拍攝《新紅樓夢》結緣，後來李沁事業高升，兩人漸行漸遠，而楊洋目前也是一線男星，還有不少粉絲希望他們再續前緣呢。