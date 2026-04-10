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▲朴有煥公開與女兒的日常。（圖／IG@rypaffo）

朴有煥當爸了 女兒已經2歲

▲朴有煥曾演過《需要浪漫3》、《她很漂亮》等人氣夯劇，但因為吸毒導致工作全無。（圖／《她很漂亮》MBC官網）

韓星朴有天曾是東方神起、JYJ等天團成員，後來因為吸毒使得形象一落千丈，在韓國工作全丟，近年靠著在日本辦小型活動露面；他的弟弟朴有煥也因為爆出吸大麻，演藝工作全無難復出，消失6、7年的他，突然在IG宣布早已結婚，而且女兒已經2歲，「多虧大家，我度過了幸福的7年❤️還有，在爸爸睡覺的時候偷挖肚臍的Lia...」，老婆則是圈外人Sunny。朴有煥9日在IG寫下：「多虧大家，我度過了幸福的7年❤️還有，在爸爸睡覺時偷挖肚臍的Lia...」並附上多張照片，照片中，朴有煥讓女童騎在肩膀、在沙發上一起打鬧，他的哥哥朴有天也留言「愛你Lia」，因為朴有煥並未公開結婚或育兒，所以讓不少人震驚「朴有煥當爸了？！」韓媒指出，朴有煥早在今年3月透過直播慶祝女兒Lia滿2歲，據傳孩子出生於2024年3月3日，胎名為Gold。此外，朴有煥最近曾分享與女兒一起造訪韓國貓咪咖啡廳的畫面，當時有另一名女性出現並對女孩喊「來媽媽這裡」，該名女性暱稱為Sunny，是孩子的母親也是朴有煥的妻子。朴有煥2011年以MBC電視劇《燦爛人生》出道，之後出演《需要浪漫3》、《她很漂亮》等人氣夯劇，，形象一落千丈，自此開始就未再見到他推出新作品，目前僅透過直播，以韓文、英文、日文與全球粉絲互動。