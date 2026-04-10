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國民黨主席鄭麗文近期訪中國，此行定調「和平之旅」，不僅拜謁中山陵提「中華民國」，還和台商交流喊「重返執政」，更直言「天上飛的應該是鳥，不是飛彈」，引我陸委會副主委梁文傑狠酸，用這種詩意的表達或遮遮掩掩的方式表達訴求，沒有什麼意義，做為一個政黨領導人，就應該正面對決。對此，台北市議員柳采葳回嗆梁文傑「沒水準」，並強調鄭麗文已經展現出溝通、取得和平的決心。柳采葳昨上《大新聞大爆卦》大讚，鄭麗文講到中華民國，這是很重的打臉！鄭麗文還引用了台籍菁英如蔣渭水等人的言論，就是要凸顯過去兩岸早就有很好的互動交流歷史基礎，過去可以，為什麼現在不行？現在才應該更需要！柳采葳直言，鄭麗文不管在演講致詞還是謁陵，都談到了中華民國，使用了民國紀年，加入了恢復中華等詞句，展現出雙方在這一次兩岸交流的用心，也可以看到副主席蕭旭岑、李乾龍、張榮恭，以及幕僚的用心。這次的旅程不只是在告訴對岸和台灣人，也在告訴國際一個訊息，就是國民黨是可以利用溝通，去取得和平的狀況。如果今天按照民進黨的基調，未來會怎麼走？就是把台灣2300萬人民推向戰爭，這是美國樂見的嗎？這是國際社會樂見的嗎？相信國際社會不會支持，美國也絕對不樂見。柳采葳質疑，民進黨可以反中、抗中，難道連和平都要反嗎？這一次國民黨的基調非常清楚，那就是訴求和平，反對台獨！因此，民進黨只能很沒有水準地，像梁文傑講「你有講中華民國，對，可是遮遮掩掩地講」，她認為鄭麗文已經講得夠大聲了，民進黨現在就是找不到點，還刻意要酸，如果把台灣推向戰爭，民進黨才是鱷魚的眼淚。