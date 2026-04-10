美國職棒大聯盟（Major League Baseball）根據《Dodger Insider》報導指出，洛杉磯道奇將在明（11）日主場迎戰德州遊騎兵的比賽，向球迷發送大谷翔平的搖頭娃娃，根據數據統計顯示，這是大谷翔平自2024年加盟道奇後，球團為他推出的第7款搖頭娃娃，讓他僅花三年就追平隊史搖頭娃娃榜第三名的另類紀錄。
大谷翔平人氣破表 第7款搖頭娃娃將出爐
道奇在2024年推出大谷翔平與愛犬「Decoy」的搖頭娃娃，2025年因應大谷翔平打出「50-50」的驚人表現，一口氣推出4款，而明日對上遊騎兵的比賽，送出第7款後，大谷翔平將追平前道奇名將透納（Justin Turner）成為隊史搖頭娃娃榜的第三名。
在道奇隊史上，推出過最多搖頭娃娃的是不久前退役的傳奇強投克蕭（Clayton Kershaw）生涯總計有11款搖頭娃娃，隊史第二名則是道奇名人堂強投瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）的9款。
大谷翔平「公仔日」往往表現好 道奇累積5勝1敗戰績
值得一提的是大谷翔平特別擅長在發送自己「公仔日」打出好表現。總計在這些比賽中大谷翔平累積24打數9安打，打擊率高達.375，並轟出4支全壘打。而在他擔任先發投手的場次中，繳出5局9三振無失分的優質內容。目前在大谷公仔日，
道奇取得了5勝1敗的戰績。
資料來源：《日刊體育》
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道奇在2024年推出大谷翔平與愛犬「Decoy」的搖頭娃娃，2025年因應大谷翔平打出「50-50」的驚人表現，一口氣推出4款，而明日對上遊騎兵的比賽，送出第7款後，大谷翔平將追平前道奇名將透納（Justin Turner）成為隊史搖頭娃娃榜的第三名。
在道奇隊史上，推出過最多搖頭娃娃的是不久前退役的傳奇強投克蕭（Clayton Kershaw）生涯總計有11款搖頭娃娃，隊史第二名則是道奇名人堂強投瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）的9款。
大谷翔平「公仔日」往往表現好 道奇累積5勝1敗戰績
值得一提的是大谷翔平特別擅長在發送自己「公仔日」打出好表現。總計在這些比賽中大谷翔平累積24打數9安打，打擊率高達.375，並轟出4支全壘打。而在他擔任先發投手的場次中，繳出5局9三振無失分的優質內容。目前在大谷公仔日，
資料來源：《日刊體育》