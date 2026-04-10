我是廣告 請繼續往下閱讀

人工智慧需求爆發帶動半導體產業躍升為全球數位經濟最關鍵的基礎設施，晶圓代工龍頭台積電的全球布局也因此備受矚目。駐新加坡大使童振源近日在臉書發文指出，台積電的跨國投資並非單純的全球分散，而是一種高度策略化的「不對稱多元化」，在全球建立製造據點的同時，將最核心的研發能力與絕大多數先進製程牢牢留在台灣。童振源表示，截至2025年底，台積電超過90%的整體產能仍集中於台灣，先進製程占比更高。公司刻意在台灣與海外廠之間維持約一至兩個世代的技術差距，以確保技術領先優勢。新竹科學園區負責2奈米以下製程與新材料的研發，高雄廠投入2奈米生產，中部科學園區則將承接更先進的A14製程，預計2028年下半年量產。他並援引台灣經濟部推估指出，即使到2030年，台灣仍將掌握台積電約85%的先進製程產能，2036年仍可維持約80%，意味著未來十年以上，台灣將持續是全球AI晶片製造的核心基地。在海外布局方面，童振源整理了台積電橫跨三大洲的投資格局。美國亞利桑那州的Fab 21計畫總投資額高達1,650億美元，規劃六座晶圓廠、兩座先進封裝廠及一座研發中心，第一期已於2025年初量產4奈米晶片，第三期則規劃在2030年前後導入2奈米製程。日本熊本方面，台積電與索尼、豐田等合資成立的JASM第一期廠已投產，第二期預計2027年底導入3奈米製程。德國德勒斯登的歐洲廠則聚焦28至12奈米製程，服務當地汽車與工業電子產業，預計2027年投產。在財務表現上，童振源指出台積電的獲利能力同樣令人矚目。2025年全年營收達1,224.2億美元，毛利率近60%，淨利率超過45%，全球晶圓代工市占率升至歷史新高的71%。2026年資本支出預算更上看520億至560億美元，約占全球半導體產業總投資的四分之一，顯示台積電正持續投入以維持技術代差。童振源總結，在AI時代，先進晶片已成為全球科技競爭的核心資源，台積電憑藉超過七成的市占率、接近60%的毛利率以及超過45%的淨利率，不僅主導半導體製造業，更成為推動全球數位經濟浪潮的關鍵力量。