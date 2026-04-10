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▲「鄭習會」今（10）日上午11點在人民大會堂「東大廳」舉行，一早周邊維安相當嚴謹。（圖／記者陳韻年攝）

國民黨主席鄭麗文訪中之旅來到重要環節，今（10）日上午11點，將與中國領導人習近平在人民大會堂的東大廳見面。一早，會場周邊維安相當嚴謹，除了平常路口的站崗警察外，還有不少便衣刑警、解放軍在巡邏。而鄭麗文一行人則在10點14分，從下榻的中國大飯店搭車前往人民大會堂。被媒體問到準備好了嗎？鄭麗文表示，隨時準備好。人民大會堂「東大廳」是中國領導人會見外賓的主要場地之一，2024年的「馬習二會」，習近平也在東大聽會見前總統馬英九。而當年前主席連戰第一次率團訪問中國，和時任領導人胡錦濤會晤時，「連胡會」也在東大廳舉行。這透露出習近平非常看重鄭麗文，接待規格比過去的黨主席來的高，因為之前的會面地點多在「福建廳」。此外，似乎也凸顯鄭麗文這回訪中打得「尊連」傳承牌，有打動中國。為見習近平，鄭麗文罕見穿「深藍紫色」套裝赴約，本次「鄭習會」預計雙方公開談話後，就會進入閉門會議。而國民黨也預計下午2點，在飯店舉行中外記者會，說明雙方會談狀況。