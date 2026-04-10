美國職棒大聯盟（Major League Baseball）球員薪資再度寫下歷史新頁！根據美聯社報導，本賽季開幕時的球員平均年薪達到534萬美元（約合新台幣1.73億元），較去年增長3.4%，創下大聯盟史上最高紀錄。大谷翔平大部分薪資為延遲支付，本季的實領薪資為2820萬美元（約新台幣9.16億元），在全聯盟僅排名第22位。
索托連兩年稱霸年薪榜 賈吉排名第六
在球員個人薪資方面，紐約大都會隊的外野手索托（Juan Soto）以6190萬美元（約合新台幣20.1億元）的驚人天價，連續兩年蟬聯大聯盟年薪王。
排名第二的是紐約洋基隊的外野手貝林傑（Cody Bellinger）；費城人隊投手惠勒（Zack Wheeler）與大都會隊內野手比薛特（Bo Bichette）則並列第三；第五名為藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。至於洋基隊隊長賈吉（Aaron Judge），則以4000萬美元（約合新台幣13億元）排名第六。
大谷翔平排名跌至22位
最受矚目的道奇隊球星大谷翔平，雖然簽下了10年7億美元的史上最大合約，但由於其合約採取罕見的「大額延遲支付」模式，將絕大部分薪資留到退休後領取，因此本季的實領薪資經計算後為2820萬美元（約新台幣9.16億元），在全聯盟僅排名第22位。
數據顯示，大聯盟年薪的中位數為140萬美元（約合新台幣4550萬元），同樣較去年微幅成長。
大都會隊總薪資連4年冠全盟 道奇緊追其後
在球隊總薪資支出方面，擁有千賀滉大的紐約大都會隊以3億5220萬美元（約合新台幣114.5億元）的總額，連續4年稱霸全聯盟。
陣中坐擁大谷翔平、山本由伸及佐佐木朗希等日本球星的洛杉磯道奇隊，則以3億1660萬美元（約合新台幣102.9億元）位居第二；紐約洋基隊以2億9720萬美元（約合新台幣96.6億元）名列第三。全聯盟最節省的球隊則是克里夫蘭守護者隊，總薪資僅6230萬美元（約合新台幣20.2億元），甚至不敵一名頂級球星的年收入。
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在球員個人薪資方面，紐約大都會隊的外野手索托（Juan Soto）以6190萬美元（約合新台幣20.1億元）的驚人天價，連續兩年蟬聯大聯盟年薪王。
排名第二的是紐約洋基隊的外野手貝林傑（Cody Bellinger）；費城人隊投手惠勒（Zack Wheeler）與大都會隊內野手比薛特（Bo Bichette）則並列第三；第五名為藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。至於洋基隊隊長賈吉（Aaron Judge），則以4000萬美元（約合新台幣13億元）排名第六。
最受矚目的道奇隊球星大谷翔平，雖然簽下了10年7億美元的史上最大合約，但由於其合約採取罕見的「大額延遲支付」模式，將絕大部分薪資留到退休後領取，因此本季的實領薪資經計算後為2820萬美元（約新台幣9.16億元），在全聯盟僅排名第22位。
數據顯示，大聯盟年薪的中位數為140萬美元（約合新台幣4550萬元），同樣較去年微幅成長。
大都會隊總薪資連4年冠全盟 道奇緊追其後
在球隊總薪資支出方面，擁有千賀滉大的紐約大都會隊以3億5220萬美元（約合新台幣114.5億元）的總額，連續4年稱霸全聯盟。
陣中坐擁大谷翔平、山本由伸及佐佐木朗希等日本球星的洛杉磯道奇隊，則以3億1660萬美元（約合新台幣102.9億元）位居第二；紐約洋基隊以2億9720萬美元（約合新台幣96.6億元）名列第三。全聯盟最節省的球隊則是克里夫蘭守護者隊，總薪資僅6230萬美元（約合新台幣20.2億元），甚至不敵一名頂級球星的年收入。