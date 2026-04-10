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一波悄悄改變清邁面貌的移民潮，正引起研究者的高度關注。臉書粉專「泰爸噗嘰共 ThaiBa ไทยป่า」近日整理Thai PBS World與蘇林·比素萬基金會的最新研究指出，截至2025年中，已有至少6,000名緬甸中產階級定居清邁，這群人帶著資金、學歷與國際視野而來，對當地經濟產生的影響遠比外界想像中深遠。粉專分析，這波移民潮的主要推力，是2021年軍事政變帶來的政治不穩，以及2024年起實施的強制徵兵制度。與過去以低技能勞工為主的緬甸移民截然不同，這批新移民涵蓋專業人士、創業者、數位工作者與學生，多數受過高等教育，不少人曾有國際工作經驗。研究指出，他們選擇移動，並非單純為了賺取更高薪資，而是為了尋求一個可以穩定生活的環境。清邁之所以成為首選，在於地理上與緬甸接壤，且本身具備國際學校、私立醫療體系與成熟的外僑社群，讓這群人得以快速落腳。在經濟影響方面，粉專引述研究數據指出，自2021年以來，已有110間以上具緬甸背景的企業在清邁成立，其中超過95%的營運支出留在泰國境內，主要進入服務業中的餐飲、旅遊、醫療與教育等領域。在消費端，緬甸移民也成為清邁私立醫院的重要客群，患者占比最高可達三分之一；部分國際學校的緬甸學生學費，一年更高達50萬泰銖。粉專也坦承這波移民潮存在結構性問題。許多高學歷人才因無法取得泰國的專業執照，只能屈就餐飲業或接案維生，造成人才浪費；另有部分資金流入灰色經濟，例如保護費或仲介費等地下管道。不過研究同時指出，多數緬甸移民其實願意依規納稅，前提是制度環境夠穩定。粉專作者也分享了個人觀察。他提到曾在曼谷認識一位緬甸中產階級朋友，令他印象最深刻的不是對方的職業背景，而是一口流利的英文。對方解釋，這與緬甸曾是英國殖民地有關，英文在當地的教育體系與社會中長期保有相當影響力。粉專由此點出，外界對「緬甸移民」的印象往往還停留在低薪勞工，但現實是正在湧入的這批人，結構已完全不同，他們會說英文、有學歷、有資本，更容易直接對接國際市場，某種程度上不是來「找工作」，而是來「重新建立生活」。粉專最後以一句話點出關鍵：如果泰國的政策制度跟得上，這是機會；但如果制度跟不上，人才進來了，價值卻沒有被用好。