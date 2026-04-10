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▲台中漢神洲際擁有約150家為全台首家、台中獨家或特色旗艦店型，今早開幕就吸引上千民眾搶逛。（圖／記者周淑萍攝）

亮點一：島語、日本人氣拉麵、鰻魚飯進駐

▲4樓有即將開幕的島語，同時旁邊有相當適合踩點的多功能展演廳。（圖／記者周淑萍攝）

亮點二：首創「高空不過夜露營」與頂級電影院

亮點三：最強精品美妝聚落！全台首創「美妝香檳吧」

▲台中漢神洲際首創「美妝香檳吧」，攜手布娜飛結合香檳與輕食，讓消費者邊喝香檳邊享受時尚購物體驗。（圖／記者周淑萍攝）

亮點四：滿額抽120萬F1雙人遊

▲台中漢神洲際緊鄰洲際棒球場，不少餐廳都可直接遠眺球場風景。（圖／記者周淑萍攝）

台中「漢神洲際購物廣場」於今（10）日正式開幕，緊鄰洲際棒球場、面積達6.6萬坪的超大型複合式商場，一口氣引進超過500家品牌，其中高達約150家為全台首家、台中獨家或特色旗艦店型。漢神購物中心總經理南野雄介喊出開幕首年營業額上看70億元、明年挑戰百億大關的目標，誓言將該區打造成大台中的「信義商圈」，徹底扭轉中部商業版圖。《NOWNEWS今日新聞》整理漢神洲際購物廣場的4大亮點，週末可以先去踩點。漢神洲際館內匯集超過50家人氣餐飲，包含26間超高討論度的話題餐廳。其中亮眼陣容包括全台首家日本必比登推薦的東京車站人氣拉麵「そらのいろSORANOIRO」、台中獨家日本米其林餐盤推薦鰻魚飯「うなぎ四代目菊かわ」，以及燒肉天花板「燒肉中山」推出的全台首發新品牌「中山Red Label」。此外，日本超人氣超市「LOPIA」，以及號稱全台最難訂位的自助餐廳「島語」（預計7月上旬登場），也都首度插旗北台中。除了導入北台中市區首座大型電影院「美麗新影城」，更在6樓打造「Sky Park琉光花園」，民眾還可順著「Sky Walk拾光秘境」前往8樓的「Sky Camp天際營地」，體驗全台商場首創的「不過夜高空露營」，在城市中也能享受戶外的悠閒微醺氛圍。看準台中驚人的消費力，漢神洲際構築了中台灣最齊全的美妝香氛殿堂與精品聚落。館內不僅集結了GUCCI Beauty全台最大店型、PRADA Beauty全台首家精品美妝旗艦店，更全台首創「美妝香檳吧」，攜手布娜飛結合香檳與輕食，讓消費者邊喝香檳邊享受時尚購物體驗。精品方面也引進12家台中獨家品牌，包含Dolce & Gabbana、FENDI Casa以及A.P.C等。歡慶開幕，即日起至5月10日，漢神會員當日於館內消費滿2000元，就有機會抽中價值超過120萬的「夢幻F1賽車城市雙人遊」，開幕首波來店禮還送出韓國超人氣「莉可兔」時尚隨行吸管杯等周邊商品。