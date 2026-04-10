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▲勞動部數據顯示台中市年輕人工作3年後，收入仍比台北市社會新鮮人低（紅框）。（圖／施志昌提供，2026.04.10）

依據勞動部統計，台中市大專院校畢業生起薪的中位數在六都排名墊底，薪資增幅也落後北部縣市，即使出社會3年後薪資成長，仍追不上台北市的社會新鮮人，市議員施志昌批評，台中的城市繁榮只是假象，長期低薪對年輕人來說根本是地獄開局，怎麼跑也跑不贏！勞工局長林淑媛坦言，台中的低薪問題與產業結構有關。市議員施志昌與林祈烽今（10）日在民政業務質詢中，引用勞動部統計數據指出，台中市大學畢業生首年薪資中位數僅41萬3,240元，位居六都末座，不僅遠低於台北市的49萬5,727餘元，甚至輸給台南與高雄。台中年輕人薪資問題慘不忍睹，不僅起跑點就輸了，即使打耐力賽也跑不贏。數據顯示工作3年後，平均年薪僅增加7.4萬元，還是比台北市社會新鮮人的收入低。施志昌感嘆，很多年輕人到台中讀書後，喜歡台中的天氣和步調，若要留在台中，就得接受起步慢的事實，甚至跑了3年還追不上台北的學弟妹，叫年輕人如何看見未來？施志昌說，當雙北與桃園的薪資大幅跳升，台中的年輕人卻卡在低薪陷阱。市府不斷強調成功招商引資，為何多數畢業生只能領六都最低的起薪？他懷疑市府引進的職缺多集中在低薪服務業與傳統製造業，呼籲市府不能滿足於低失業率的數據，應該針對薪資質量進行深度調查，找出結構性低薪的病灶，協助年輕人進入高薪產業。勞工局長林淑媛表示，台中的低薪問題與產業結構有關，服務業雖然起薪低，但績效獎金高；工具機產業過去幾年受國際情勢影響，加薪幅度也不多。但勞工局每年辦理徵才都以高薪職缺優先，並推動「青秀台中2.0方案」幫助求職的新鮮人。