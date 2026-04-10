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IG網紅推薦：嚕啦啦液態香皂同時有香皂跟沐浴乳優點！threads網友實測後坦言：「想說有夠唬爛！沒想到 是真的！」

#屈臣氏好物推薦 看到網紅分享推薦想說試試看，剛好身為愛運動會流汗的皮膚敏感肌，洗沐浴乳覺得滑會長痘，但洗香皂又覺得太緊繃乾澀，又只有香皂味，到底有沒有兩全其美的洗澡用品？看到一堆網紅跟脆上推薦嚕啦啦液態香皂，說兩者優點都有，缺點都沒有，想說有夠唬爛！沒想到洗完感想是真的！好沖洗不會滑不乾澀不緊繃，也不會太長痘了！肥皂跟沐浴乳過時了，液態香皂真心推推～在屈臣氏就有賣了

▲網友：之前還停留在小時候的嚕啦啦廣告歌，這瓶不論男女老少，我們全家都可以洗，香皂跟沐浴乳真的過時了＋１（圖／嚕啦啦液態香皂提供&擷取threads網友）

還停留嚕啦啦是小孩洗澡用的？嚕啦啦液態香皂不分男女老少熱銷搶購原因是，歷經20多年研究，打造「超越香皂與沐浴乳的全新洗澡用品」！

▲超越香皂與沐浴乳3.0洗澡新時代，就是嚕啦啦液態香皂！（圖／嚕啦啦液態香皂提供&擷取threads網友）

打中挑剔的年輕人！紛紛改買不止是因為比沐浴乳好洗！還要好香！好留香！更要包裝好好看！

▲網友: 男生們！女生說乾淨簡單的男生香味就是這種味道！懂了嗎～（圖／嚕啦啦液態香皂提供&擷取threads網友）

眾多IG網紅與脆推薦，屈臣氏掀搶購熱潮！網友：吼！買不到惹啦～

▲網友: 看到IG跟脆一堆人推後被燒到去買的，真的比香皂跟沐浴乳還好洗ㄟ！沒再騙！（圖／嚕啦啦液態香皂提供&擷取threads網友）

脆激推香味很像LE LABO ROSE 31的液態香皂

蛤～你還在用沐浴乳？寶雅/屈臣氏/脆網友 激推改用這瓶