你還在因為以下問題而煩惱嗎？沐浴乳洗完身上還是滑滑的？肥皂洗完很乾爽但皮膚乾澀緊繃到不行！肥皂盒永遠都積水軟爛好噁心！肥皂怎麼只有皂香味，都沒有別的味道嗎？你知道嗎？愛逛屈臣氏的年輕人居然覺得肥皂跟沐浴乳過時了！年輕人紛紛改洗這瓶，因為沒有香皂跟沐浴乳的缺點，卻一瓶保留了兩者的優點！
IG網紅推薦：嚕啦啦液態香皂同時有香皂跟沐浴乳優點！threads網友實測後坦言：「想說有夠唬爛！沒想到 是真的！」
近期有網友在threads分享：#屈臣氏好物推薦 看到網紅分享推薦想說試試看，剛好身為愛運動會流汗的皮膚敏感肌，洗沐浴乳覺得滑會長痘，但洗香皂又覺得太緊繃乾澀，又只有香皂味，到底有沒有兩全其美的洗澡用品？看到一堆網紅跟脆上推薦嚕啦啦液態香皂，說兩者優點都有，缺點都沒有，想說有夠唬爛！沒想到洗完感想是真的！好沖洗不會滑不乾澀不緊繃，也不會太長痘了！肥皂跟沐浴乳過時了，液態香皂真心推推～在屈臣氏就有賣了 底下網友留言：「+1+1+1身為香皂派的福音！每次洗香皂只有那香皂味，這瓶有香皂的乾淨感，又不會澀，還不用跟人共用一塊肥皂！」、「我也是痘痘肌的關係才只用香皂，這瓶真的有香皂的效果，還方便很多～味道終於有肥皂以外的味道可以選惹」、「最怕運動完洗沐浴乳滑滑不乾淨😠小屈這瓶液態香皂，就像香皂一樣清爽乾淨，又不會滑跟乾澀，終於不用彎下去撿肥皂啦XDD～」不僅香皂派倒戈，連沐浴乳派也被折服了「是真的+1我用多芬的，因為很滋潤，多芬那種沐浴乳真的洗不乾淨要沖很久，嚕啦啦液態香皂這瓶真的超好洗！滋潤又好沖，又有一點香皂的清爽感，很推～」、「之前還停留在小時候的嚕啦啦廣告歌，這瓶不論男女老少，我們全家都可以洗，香皂跟沐浴乳真的過時了＋１」更有網友好笑的分享道：「大家好講究喔XDD～我只是因為包裝可愛才買~好膚淺~但真的很好洗喔～」
還停留嚕啦啦是小孩洗澡用的？嚕啦啦液態香皂不分男女老少熱銷搶購原因是，歷經20多年研究，打造「超越香皂與沐浴乳的全新洗澡用品」！
嚕啦啦這經典老牌子，大家可能印象全家共用的嚕啦啦沐浴乳跟那歡樂的歌聲中，20年間嚕啦啦品牌不斷思考與研究「洗澡的本質」，如何讓沐浴更滿足現代人的功能需求？「大家喜歡香皂洗淨後的清爽感，但討厭它會乾澀與緊繃，喜歡沐浴乳的滋潤，但又討厭它洗後滑滑不好沖洗」。終於嚕啦啦「歷經20多年推出全新獨家洗劑技術」打造出將香皂與沐浴乳優點完美融合的全新洗澡產品，解決沐浴乳的缺點能好沖洗不會滑，解決香皂缺點的乾澀與緊繃，保留沐浴乳的水嫩，保留香皂的清爽，特別強調，剛剛好，最好！並加入碳酸泉配方，在家也有高級的SPA感讓皮膚洗完更嫩，嚕啦啦液態香皂20多年磨一劍，一瓶取代香皂與沐浴乳，就此誕生！
打中挑剔的年輕人！紛紛改買不止是因為比沐浴乳好洗！還要好香！好留香！更要包裝好好看！
近期為網友熱議被稱為「洗澡產品界顏值可愛的天花板」的嚕啦啦液態香皂，讓不少使用者直呼：「這個的味道跟le labo rose31的味道簡直快一模一樣，還以為網紅是唬爛的～是木質香為主，玫瑰點綴，是男女都可以用的香味」、「看到網紅推薦說它根本就是le labo rose31的平替版，洗完身上的木質玫瑰花香的味道真的超級好聞, 也很留香」、「必須稱讚木質玫瑰！聞起來是很舒服、沒有攻擊性的味道，把常見的玫瑰香弄出有高級感，就算賣400元我都會買！」不僅木質玫瑰深受女生喜愛，青森微風更是受女生們的另類好評！「控油款青森微風的味道，完全命中我對『乾淨斯文男生』的幻想🤤 洗完清爽不繃，而且這味道誰扛得住啊...」、「青森微風的味道很清爽又高級，洗得又比沐浴乳乾淨！運動人必備🏋️♀️💦」、「男生們！女生說乾淨簡單的男生香味就是這種味道！懂了嗎～」、「男友如果用這瓶青森微風洗澡，我會抱著狂吸... 就是那種的陽光帥氣白襯衫學長的FU～」。不僅香味受年輕人喜愛，包裝更是受年輕人歡迎，「包裝真的超可愛的～買東西包裝一定要好看！」、「洗澡產品就它最好看～第一眼看到就中了！」
眾多IG網紅與脆推薦，屈臣氏掀搶購熱潮！網友：吼！買不到惹啦～
不只是包裝顏值不僅犯規，更因為真的好洗好香很有感！網友：「澡享液態皂買完放家裡幾個月，兩瓶顏色都變了，兩瓶綠色還不一樣，好可怕！改買嚕啦啦液態香皂～香味更留香，也更像香皂的洗感～」好洗好香好好看也讓網友一面倒轉向，再加上近期的質感文青廣告印象加上眾多IG網紅網友推薦，更讓人忍不住囤貨搶購。「看到IG跟脆一堆人推後被燒到去買的，真的比香皂跟沐浴乳還好洗ㄟ！沒再騙！」、「被IG影片燒到+1 嚕啦啦真的跟以前印象完全不同ㄟ20年後變身成文青風洗澡用品」、「屈臣氏去了3間貨架都空了！吼！買不到惹啦～」、「原PO的圖跟澡享液態皂一對比，包裝顏值差好多，嚕啦啦液態香皂貴10元，但質感差了200元了吧～」
嚕啦啦液態香皂在屈臣氏、寶雅、全聯、家樂福、大全聯、美廉社、愛買、大買家、小北等各大通路均有販售，詳情請洽各通路賣場查詢
脆激推香味很像LE LABO ROSE 31的液態香皂
https://www.instagram.com/phoebe_foodaily/reel/DVtIDTnE8qm/
蛤～你還在用沐浴乳？寶雅/屈臣氏/脆網友 激推改用這瓶
https://www.instagram.com/mai0721.foodie/reel/DWgM98szV6y/
嚕啦啦液態香皂(木質玫瑰/青森微風) 官方蝦皮賣場
https://s.shopee.tw/5VOZfLMXLk
嚕啦啦液態香皂(木質玫瑰/青森微風) 屈臣氏EC賣場
保濕×木質玫瑰：https://pse.is/8reb5r
控油×青森微風：https://pse.is/8rebap
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脆激推香味很像LE LABO ROSE 31的液態香皂
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