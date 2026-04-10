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金州勇士隊正處於一場足以摧毀整座王朝的十字路口！隨著2025至26賽季進入最後倒數，勇士隊目前僅交出37勝42敗、西區第10的慘澹成績單，正處於自2024年以來首度無緣季後賽的毀滅邊緣。關於總教練柯爾（Steve Kerr）即將下台、甚至將與柯瑞（Stephen Curry）同進退的傳聞早已甚囂塵上。不過，根據美國名記西格爾（Brett Siegel）與阿扎利（Tomer Azarly）在最新節目中指出，柯爾不但沒有任何離開的打算，反而準備在今夏對教練團祭出大清洗，試圖在權力博弈中強行換取王朝續命的最後契機。針對外界對柯爾（Steve Kerr）去留的種種猜測，西格爾在《Clutch Hoops》節目中語氣堅定地表示，無論外界如何唱衰，柯爾在勇士隊的地位依然神聖不可侵犯。報導指出，勇士球團早已與柯爾達成共識，只要柯爾願意留任，球團將無條件支持他在大通中心（Chase Center）執教到他想退休的那一天為止。雖然有謠言聲稱柯爾的命運將與柯瑞的退休計畫掛鉤，但目前的真實局勢卻是柯爾正密謀進行一場大規模的人事大手術，透過教練團的集體大換血來向老化的陣容宣戰。回顧柯爾（Steve Kerr）執掌勇士隊的12個賽季，他無疑是當代最偉大的戰術大師之一。從2015年的首冠登基，到締造聯盟紀錄的73勝9敗賽季，甚至是隨後的2017、2018與2022年的王朝加冕，柯爾的手中握有4枚沈甸甸的總冠軍戒指。即便他帶領美國男籃在巴黎奧運奪金、並成為史上最快達成600勝的總教練，但他現在正面臨職業生涯的黃昏。柯瑞與格林（Draymond Green）的老化，加上本季僅存的104勝48敗季後賽勝率光環，讓柯爾在舊金山的每一天都像是在與枯竭榮譽進行對抗。這場即將到來的教練團地震，被視為勇士隊試圖自救的最後孤注一擲。支持者認為，注入新的教練血液能為柯瑞最後的黃金期提供新的戰術養分；但批評者則冷血指出，這不過是柯爾為了保住權力而進行的政治甩鍋。