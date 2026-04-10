我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊正深陷一場慘烈的傷病風暴，在唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）相繼倒下之際，整座紫金王朝的未來充滿著不安因素。身為湖人隊核心成員的里夫斯，本季即將進入合約最後一年，各界原預期他將與球團簽下一份天價續約合約；然而，根據《ClutchPoints》名記席格爾（Brett Siegel）在節目中指出，儘管里夫斯有高達95％的機率續留洛杉磯，但那剩餘5％的離隊變數，竟然與「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的超級交易案有關。根據內幕人士席格爾的深度分析，里夫斯目前的處境雖然相對穩固，預計將獲得一份足以匹配其身價的「巨型合約」，並繼續輔佐唐西奇與詹姆斯（LeBron James）。席格爾表示：「對於里夫斯，我認為他的情況已經基本底定，他將帶著大約重返湖人，我有95％的把握。」不過，席格爾隨即話鋒一轉，揭開了那5％的變數。他指出，如果湖人隊高層決定在今夏強行介入安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的爭奪戰，里夫斯將極大機率被交易，成為吸引密爾瓦基公鹿隊點頭的關鍵籌碼。席格爾進一步透露，湖人隊若想在激烈的交易競爭中脫穎而出，必須籌組一份足以擊敗全聯盟其他強權的驚人報價包。席格爾直言：「如果你想迎來字母哥，顯然必須想辦法拼湊出一份能壓過其他競爭者的配套方案。里夫斯或許就是那份誘人包裝中的核心元件，他是湖人隊在追求超級巨星時，最能打動對手的談判資產。」雖然席格爾對里夫斯續留洛杉磯仍抱持高度信心，並認為他絕對是球隊除了唐西奇與詹姆斯之外最不可或缺的基石。