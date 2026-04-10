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行政院「AI新十大建設」再前進，國科會國研院今（10）日舉辦國家智慧機器人研究中心揭牌典禮。賴清德總統致詞時引用台積電董事長魏哲家的話並說「我們的機器人不是只要好看頭，要真正可以用的」，並給予中心3項期許，成為民主供應鏈最值得信賴的夥伴。國家智慧機器人研究中心位在台南沙崙人工智慧產業專區中，AI創新應用大樓4樓；揭牌典禮國科會主委吳誠文、台南市市長黃偉哲、教育部部長鄭英耀、國研院國際諮詢專家金出武雄、國研院國際諮詢專家廖弘源等產學研代表共同參與。中心將扮演智慧機器人技術整合者、應用促進者及生態建構者的角色，促成相關科技與產業的發展。國研院院長蔡宏營指出，未來4年科技預算、國發基金將各投入200億元，將強調產業創新，並且至少要有3家機器人系統新創公司；同時也要回應國內勞動力不足問題，優先投入危險、醫療、餐飲等3場域，協助百工百業升級。賴清德表示，智慧機器人研究中心將把強大的「大腦算力」，轉化為實體的「數位手腳」，讓AI走出機房，走進我們的日常生活；其中機器人、矽光子、量子運算將是關鍵技術。他期許該中心成為人才匯聚的平台、技術研發的引擎與產學界之間的橋梁，不僅為臺灣新世代科技發展扎根，更讓產學研共創的產品能落實應用，為政策與社會創造長遠價值。國科會主委吳誠文表示，台灣產業以往都被當作「隱形冠軍」，因為代工製造留給客戶出頭，我國供應鏈變成「隱形」，但現在要改變，連帶學術界也要投入開創性研究。日前他也跟美國在台協會處長谷立言說，台灣是美國重要合作夥伴，我國不只可以投資美國，也期待美國回頭投資台灣的創新研發，現在還有很多其他的先進國家在找台灣合作創新應用。國家智慧機器人研究中心將建置「跨域共研（Co-Research）平台」，廣邀機械、資工、通訊、人因工程及法律倫理等領域的教授與研究團隊進駐。利用中心提供的國家級算力與沙崙「智慧創新算力中心」資源，針對服務型機器人的核心架構（如開源系統、國際標準規範）進行前瞻研發。其次，國家智慧機器人中心也會開發「實境共作（Co-Creation）」平台，即提供標準化的硬體模組與感測元件，讓學界研發的演算法能直接在中心的實體原型機上進行測試。智慧機器人是高度複合的技術領域，國家智慧機器人研究中心將肩負起「人才育成基地」的重任，與全國大專院校緊密聯動，透過產學合作計畫與實習機制，培養具備系統整合能力的複合型人才，以及具備解決社會痛點視野的系統架構師。同時，藉由國科會與跨部會的資源投入，將國家智慧機器人研究中心建置為吸引全球AI與機器人高階人才回流的強大磁吸點，讓人才在臺灣擁有最好的研究環境與發揮舞台。透過教育與產業的無縫對接，為臺灣的科技發展與社會韌性奠定堅實基礎。