我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S（左）看GD演唱會熱舞，動作太大遭後方歌迷拍肩制止。（圖／小姐不熙娣臉書）

▲小S不只一次隔空對GD（如圖）示愛，去年療傷期間也親自去看偶像的演唱會。（圖／GD IG@xxxibgdrgn）

綜藝天后小S（徐熙娣）近來復出錄製主持的節目《小姐不熙娣》，日前播出的內容中，她自爆去年底去看韓國流行巨星G-DRAGON（GD、本名權志龍）的台北演唱會，過程中太沉浸在偶像的演出，忍不住熱舞起來，沒想到，此舉遭後方的歌迷嚴肅提醒：「小姐，妳手可不可以放下來？」讓她有些尷尬。小S在《小姐不熙娣》分享，去年11月，她遭逢喪姊之痛仍在修復情緒，友人鼓勵她出門去看GD的演唱會，小S表示，一到現場發現周圍都是GD的超級粉絲，手持小雛菊手燈揮舞應援，沒有手燈的她，便原地舉起手舞動身體。熱舞約半場演唱會的小S，突然隱約覺得後方有觀眾認出她，對方隨後拍她肩膀，小S心想「好啦！就跟她合個照好了」，怎料，當她微笑回頭，一名女性歌迷說：「小姐，不好意思！妳手可不可以放下來？妳真的擋住我的視野了！」讓她頓時覺得有點糗。其實小S視GD為精神支柱，去年，網友發現小S在GD的粉絲帳號，以英文寫下兩條留言，「你不知道，你給了我那麼多力量，讓我能夠勇敢面對這個世界！真的非常感謝你」、「你是亞洲最棒的。當我感到非常低落時，是你給了我很大的力量」。此外，小S過去不只一次在節目上表達對GD的喜愛，去年11月初，GD來台北大巨蛋舉行「Übermensch」巡迴演唱會兩場安可場時，小S也被目擊穿著GD周邊服裝、小雛菊吊飾，在助理陪同下低調地赴第二天的場次朝聖，顯見對韓流天王的崇拜與欣賞。