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今年度中央政府總預算案已在立法院卡關超過7個月，至今仍未審查，立法院朝野黨團今（10）日經協商後，同意將總預算復議案排入討論事項，下周將由立法院長韓國瑜召集黨團協商處理。立法院會今議程原定排入延會案、法院組織法等案，韓國瑜稍早召集朝野黨團進行協商，決議將總預算復議案、延會案、中選會完成就職案、兒童托育服務法草案等列入院會討論事項。此外，中央政府總預算案相關事宜於下周由院長召集黨團協商處理；延會案不說明及發言，依提議進行表決；中選會完成就職案不說明，大體討論，由各黨團各推派1人發言，每人發言時間為3分鐘，發言畢，依提議進行表決；下週二院會上午進行兒童托育服務法草案完成三讀，三讀後由民進黨2人、國民黨2人、民眾黨1人推派發言。最後，下週二院會下午進行外交及國防組、經濟組之質詢，質詢完畢即行散會，當次院會不處理臨時提案。