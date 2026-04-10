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NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽進入尾聲，洛杉磯湖人隊陣中頭號明星唐西奇（Luka Doncic）卻遭遇左腿筋二級拉傷，並啟程前往歐洲尋求治療。然而，《ClutchPoints》名記席格爾（Brett Siegel）於節目中發出了令人心碎的冷血預言，直言唐西奇即便在首輪第7戰也絕無回歸可能，並強烈警告湖人高層若敢強行催促其復出，將親手斷送唐西奇未來的職業生涯。針對唐西奇（Luka Doncic）這道慘烈的左腿筋傷勢，名記席格爾引述專業評估指出，這並非一般的微小挫傷，而是足以讓任何運動員斷魂的二級撕裂。席格爾語氣凝重地表示：「如果是二級拉傷，在妳重新踏入球場進行訓練前，起碼需要10到14天的完全靜止期。妳在談論的是至少2到2.5週的空白，這甚至還沒包含正式的對抗練習。」席格爾直接撕開了湖人球迷的最後一絲幻想，強調在這種軟組織受傷的陰影下，任何急功近利的回歸，都極大機率導致傷勢加劇，進而毀滅2026至27年賽季的戰力。面對奪冠夢碎的極限壓迫，唐西奇已遠赴歐洲尋求頂尖的特殊療程，試圖在殘酷的季後賽倒數計時中，上演一場醫學奇蹟。不過，席格爾對此卻抱持極度悲觀的態度。他分析指出，歷史上無數血淋淋的案例證明，腿筋與小腿等軟組織傷勢是職業球員最致命的殺手，如果在尚未痊癒的情況下強行重啟「二刀流」般的強力輸出，後果將不堪設想。席格爾直言不諱地表示：「我不看好他能在首輪回歸，即便湖人隊與對手戰至第7戰，唐西奇重返賽場的機率也趨近於零。」唐西奇的倒下，無疑是對洛杉磯湖人隊處以死刑。這支曾充滿奪冠朝氣的軍團，所有的重擔再次無情地壓在了老將詹姆斯（LeBron James）那早已疲憊不堪的肩膀上。湖人隊是否會聽從警告選擇保護這位未來5年的核心，還是會為了眼前的季後賽而祭出豪賭？這一切都將隨著季後賽戰火的點燃，讓全洛杉磯陷入了一場無止盡的焦慮與恐慌。