我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《F✦FOREVER恆星之城》演唱會將到印尼開唱，演出者包括由周渝民（左起）、吳建豪、言承旭和五月天阿信。（圖／相信音樂提供）

台灣偶像劇《流星花園》25年前紅到東南亞，至今魅力不減當年！由劇中演員言承旭、吳建豪、周渝民聯手五月天阿信組成的《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會，日前宣布進軍印尼市場，這股狂熱並非偶然，2001年版《流星花園》在印尼播出時曾創下萬人空巷的收視紀錄，劇中角色F4（言承旭、吳建豪、周渝民、朱孝天）與女主角大S更是當地家喻戶曉的巨星。雖然現今韓流當道，但對印尼的 7、8、9 年級生而言，劇中角色F4代表的是無法取代的「亞洲之光」。2003年F4到印尼開唱時，曾出動大批警力維持秩序，現在這股效應在23年後全面爆發。相信音樂表示，還有即將進產房的孕婦歌迷都表示，在生產前一刻還在參與搶票大戰。足見其影響力。《F✦FOREVER恆星之城》演唱會雖然和《流星花園》沒有直接的關聯，但是演出成員包括言承旭、吳建豪、周渝民，都是當年在劇中的要角，光是看見他們同台現身，就足夠燃起回憶殺。據了解，該場演唱會斥資2.5億元台幣，動員近300人團隊，將最震撼的「四芒星」專屬舞台原封不動搬進印尼指標場館「印尼體育館」（Indonesia Arena）。除了運用燈光效果營造出令人屏息的流星雨震撼視聽外，歌單包括重新改編的〈流星雨〉、〈煙火的季節〉、〈第一時間〉，還有由周杰倫與阿信聯手打造的破億新曲〈恆星不忘Forever Forever〉。演唱會將以「Faith ＋ Friends ＋ Fans ＋ Family ＋ Fixed stars」五大篇章串連。吳建豪將展現「奪命三搖」的唱跳能量；周渝民以細膩演技詮釋〈愛在愛你〉展現成熟魅力；言承旭則將舞台化作「失眠信」，深情傾訴思念；阿信則以〈倔強〉等經典創作，4帥將以各自的帥法，陪伴歌迷重溫夢想。《F✦FOREVER 恆星之城》印尼站將於5月28、29、30日連唱三場，