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近來食物中毒事件頻傳，高雄老字號春捲攤就疑似發生集中食物中毒事件，甚至因沒營業登記、未投保「產品責任保險」，遭高雄市政府重罰及勒令停業，並將面臨逾百名受害人求償。不過，現在有產險業者推出店家保險專案，針對店家常見風險，整合公共意外責任保險、雇主意外責任保險、現金保險及產品責任保險4大保障，每日保費最低不到22元。不過，也不是想投保就能投保，必須符合投保條件。一般來說，食品製造、加工、調配、輸入或餐飲業者要投保「產品責任險」，必須具有公司商業登記證明、工廠登記或稅籍登記，即便有些產險業者接受以個人名義投保，也需提供具體店名。其實，依據《食品安全衛生管理法》第13條規定，經中央主管機關公告的特定類別及規模的食品業者，強制應投保產品責任保險。衛福部食藥署「食品業者投保產品責任保險」規定，具有商業登記、公司登記或工廠登記的食品或食品添加物的製造、加工、調配、輸入或委託製造、加工、調配者，應事先完成其產品責任保險的投保，並保存該保險文件，維持保險單有效性，以備查核。同時，委託及受託製造、加工或調配者，應以委託者優先投保，但雙方以契約另行約定者，不在此限。同時，依相關規定，「產品責任保險」範圍包括因產品瑕疵致第三人身體傷害、殘廢或死亡，最低保險金額為每人身體傷害100萬、每一意外事故400萬、累計1000萬元。未依規定投保者，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。以近期發生的疑似集體食物中毒事件來說，新北市新店區清六食堂便當店業者有依《食品安全衛生管理法》投保「產品責任險」，另一家高雄老字號春捲攤就沒投保產品責任險，也沒有營業登記，除被勒令停業及重罰之外，還要面臨逾百名受害人的求償。不過，由於沒有營業登記，店家想投保也難，業者也不會受理。一般來說，食品業者包括餐飲業要投保「產品責任險」，通常需提供公司商業登記證明、工廠登記或稅籍登記，部分產險可接受以個人名義投保，但需提供具體店名。由於《食品安全衛生管理法》規定，食品業者若未依規投保，不僅可罰處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，一旦發生事故，業者還須自行承擔營運與財務壓力。產險業者近日也推出店家保險專案，整合店家常見險，提供一站式投保，兼顧完整保障與投保便利。兆豐產險「兆福店家」專案就整合4大保障，包括一、「公共意外責任保險」，可因應顧客於店內因環境或設施發生意外所衍生之賠償責任，分散突發事故帶來的求償壓力；二、「產品責任保險」，涵蓋商品缺失導致消費者受損之情形，降低食安與商品爭議對商譽與營運的影響。三、「雇主意外責任保險」，承保員工規模為1至 20人的公司行號及店家，保障受僱人因執行職務發生意外事故致體傷或死亡，有助分散人事風險；四、「現金保險」，涵蓋竊盜、搶奪、火災等造成的現金損失，維持營運資金穩定。兆豐產險表示，此保險專案採1年期設計，投保流程簡便，專案適用對象包含餐飲業（餐廳、小吃店、飲料店）、服飾與洗衣等生活服務業，以及五金、家電、汽機車材料行、文具及美容美髮等零售與服務業，每日保費最低不到22元，即可涵蓋多項營運風險，適合各類中小型店家依營運型態規劃，亦可依需求彈性擇項投保，讓業者在日常經營中更從容面對各類風險，經營更穩定、也更安心。