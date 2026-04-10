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台灣每週五、六上線時間為晚上10點20分

完整的劇情和角色介紹

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📌以下為本文重點：

▲《21世紀大君夫人》講述什麼都有，卻因為卑微出生的IU（左）跟王室理安大君邊佑錫以「契約婚姻」展開的浪漫故事。（圖／MBC@program.imbc.com）

《21世紀大君夫人》哪邊看？線上看連結、播出時間+平台

全球觀眾只能透過Disney+收看，台灣上線時間為每週五、週六晚上10點20分

（台灣時間，同天晚上22:20更新）

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《21世紀大君夫人》故事介紹

▲《21世紀大君夫人》主要角色IU（飾演：成熙周,左起）、邊佑錫（飾演：理安大君）、魯常泫（飾演：閔鄭祐／總理）、孔升妍（飾演：尹苡廊／大妃娘娘）。（圖／MBC@program.imbc.com）

《21世紀大君夫人》角色介紹

《21世紀大君夫人》導演打造現代宮廷劇 角色服裝超華麗

繼Netflix神劇《苦盡柑來遇見你》圈粉全球觀眾後，IU相隔1年再推出新戲《21世紀大君夫人》，在劇中與邊佑錫相愛相殺，從契約婚姻各取所需，到最愛上彼此的故事！該劇今天（4/10）開播，《NOWNEWS今日新聞》幫各位整理好完整資訊，包含，以及，讓觀眾所有資訊一次掌握。《21世紀大君夫人》哪邊看？線上看連結、播出時間+平台《21世紀大君夫人》故事介紹《21世紀大君夫人》角色介紹《21世紀大君夫人》導演打造現代宮廷劇 角色服裝超華麗《21世紀大君夫人》是韓國電視台MBC製作的韓劇，總共12集，4月10日起，每週五、週六晚上9點40分（台灣時間晚上8點40分）在MBC播出；；如果想同步韓國跟播的人，可至韓國OTT App「Wavve」收看。類 型：浪漫喜劇、虛構歷史導 演：朴峻華、裴熙英編 劇：劉雅仁主 演：IU（飾演：成熙周）邊佑錫（飾演：李莞／理安大君）魯常泫（飾演：閔鄭祐／總理）孔升妍（飾演：尹怡朗／大妃娘娘）播出日：2026年4月10日起，每週五、六集 數：12《21世紀大君夫人》故事設定在21世紀仍維持君主立憲制的韓國，講述擁有一切的女財閥成熙周（IU 飾），財力、頭腦、外貌兼具，卻因為卑微的身分而什麼都得不到；身為大韓民國王室的理安大君（邊佑錫 飾），也是因為身分問題而沒有話語權，什麼都無法擁有就算了，連婚姻都得任由人決定，他跟成熙周因緣際會下相遇，並決定以「契約結婚」改變命運，進而愛上彼此。IU飾演的成熙周外型亮眼、頭腦精明，擁有能獨當一面的經營手腕，看似什麼都不缺，卻因庶出（婢女所生的子女）與平民出身始終被階級卡住。明明有實力卻無法真正跨越界線，也讓她在權力與身分之間不斷拉扯。邊佑錫飾演的理安大君天生帶有領袖氣場，卻在皇室制度下活得格外壓抑。身為王子卻因次子身分必須收起鋒芒，表面擁有一切，實際上卻無法選擇人生，長期被規範束縛，也讓他的人生充滿孤獨與壓抑。魯常泫飾演的閔正宇早已看透皇室內部的虛偽禮節與權力鬥爭，選擇遠離體制，在海外取得法學博士，成為頂尖法律顧問。他試圖用專業能力切割皇室背景，擺脫既有身分，走出屬於自己的人生道路。孔升妍飾演的尹怡朗出身培養過4位王妃的名門世家，從小在嚴格禮法中長大，將成為「完美王妃」視為人生唯一目標。她的一舉一動都圍繞著這個使命，也讓她的人生幾乎沒有偏離既定軌道的空間。《21世紀大君夫人》由朴峻華執導，雖然以立憲君主制為背景，但整體走向更強調情感張力與節奏感，導演形容這部作品會帶有「獨特的心動感」，劇情從頭到尾流暢推進，不會讓觀眾感到無聊，試圖打造一部既有宮廷設定、又兼具現代戀愛感的作品。在世界觀呈現上，導演特別著重「如果王朝延續到現代會是什麼樣子」，從服裝、空間到生活細節都重新設計。王室場景以韓服為主、偏向傳統氛圍，大君則走傳統與現代融合路線，而IU飾演的熙周則更貼近現代形象，透過不同角色的視覺與生活設定，讓整個架空世界更有真實感與代入感。