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台南、屏東高溫警戒熱飆36度！台東慎防焚風

⚠️高溫特報11:31

▲中央氣象署今早發布高溫特報，提醒「臺南市、屏東縣、臺東縣」已達黃色燈，氣溫將突破36度以上。（圖／中央氣象署.cwa.gov.tw）

周末高溫像夏天！明北部、宜蘭注意短暫雨

▲今日西南風強勁，各地都是晴朗、炎熱的天氣，白天高溫普遍達30度以上，有置身於夏天的錯覺。（圖／中央氣象署.cwa.gov.tw）

今（10）日受到西南風強勁影響，各地高溫不斷，中央氣象署今早發布高溫特報，表示「臺南市、屏東縣、臺東縣」已達黃色燈，氣溫有機會出現36度以上氣溫，並強調目前天氣高溫炎熱，台東地區已有焚風發生。氣象署提醒民眾，減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。📍影響時間：10日白天🟡高溫黃色燈號：臺南市、屏東縣、臺東縣中央氣象署提醒民眾，減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。中央氣象署表示，今日西南風強勁，各地都是晴朗、炎熱的天氣，白天高溫普遍達30度以上，南部內陸地區以及臺東南側高溫可達35、36度，尤其臺東可能有焚風發生，要留意對農作物可能造成的影響。離島及沿海空曠地區的風力也偏強，海邊活動要特別留意。明（11）日週六大部分地區天氣穩定，但因鋒面逐漸接近，馬祖降雨機率增高，北部及宜蘭也可能有零星的短暫雨，但雨量不多，且中午過後降雨機率比較高。水氣微幅增加的狀態，將維持到週日（12日）清晨，白天之後又恢復成西南風狀態下，彷彿置身於夏天的天氣。