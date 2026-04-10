波士頓塞爾提克球星布朗（Jaylen Brown）近期接受《ESPN》記者謝爾伯恩 （Ramona Shelburne）專訪，在採訪中布朗透露自己會透過使用占星術、數字命理學以及生命路徑數字等，此外還為隊友做了評量圖表，並針對不同生肖的隊友，採用不同的說話方式，布朗也強調自己一開始也不知道有沒有用，但事實證明「很有效」

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在今年3月，布朗就曾在一次採訪中，透露自己會使用「占星術」與「數字學」來優化與隊友之間的溝通，「我深入研究了每一位隊友，甚至是占星術。我學到了最適合每個人的溝通方式，並開始運用在日常對話中。」

布朗指出，克塔（Neemias Queta）生肖屬兔，懷特（Derrick White）則是屬狗，所以跟他們兩個人的溝通方式截然不同，而塔圖姆（Jayson Tatum）與普里查德（Payton Pritchard）都屬虎，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）則是屬龍。

此外布朗還透自己與豪瑟（Sam Hauser）在數字學中同屬「5」這有助於彼此的理解。此外布朗也同時研究星座學，並表示掌握了塔圖姆身為雙魚座的性格特質。

布朗在採訪中也表示，對他說來說，哪怕這些東西只能起到10%的作用，對他來說也是值得的，但自己覺得整體來說影響深遠，「我知道這聽起來很奇怪。因為人的宗教信仰不同，但這東西是真的有用。」

資料來源：《Yahoo Sports

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麥鈺妤編輯記者

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